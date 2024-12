Gal Gadot revela que tuvo que ser operada de urgencia de un coágulo cerebral cuando estaba embarazada de 8 meses

Cuando Gal Gadot anunció la llegada al mundo de su cuarta hija, un embarazo que decidió llevar en secreto, ya adelantó que "no había sido fácil". Lo que nadie se podía imaginar es que la actriz de Wonder Woman, que muy pronto estrenará la versión en acción real de Blancanieves había sufrido tanto durante la gestación.

Y es que Gal Gadot acaba de revelar en un post en su cuenta personal de Instagram que cuando se encontraba embarazada de 8 meses le localizaron un coágulo cerebral por el que tuvo que ser operada de urgencia.

"Este año ha sido de profundos desafíos y profundas reflexiones, y he luchado con cómo, o incluso si debía hacerlo, compartir una historia personal. Al final, he decidido dejar que mi corazón me guie. Quizás esta sea mi manera de procesar todo, de abrir el telón sobre la frágil realidad detrás de los momentos seleccionados que compartimos en las redes sociales. Sobre todo, espero que al compartirlos pueda crear conciencia y apoyar a otros que puedan enfrentar algo similar", ha explicado.

"En febrero, durante mi octavo mes de embarazo, me diagnosticaron un coágulo de sangre masivo en el cerebro. Durante semanas, había soportado dolores de cabeza insoportables que me obligaban a guardar cama, hasta que finalmente me sometí a una resonancia magnética que reveló la aterradora verdad. En un momento, mi familia y yo nos enfrentamos a lo frágil que puede ser la vida. Fue un duro recordatorio de lo rápido que todo puede cambiar y, en medio de un año difícil, todo lo que quería era aguantar y vivir".

"Corrimos al hospital y, en cuestión de horas, me sometieron a una cirugía de emergencia. Mi hija Ori nació en un momento de incertidumbre y miedo. Su nombre, que significa "mi luz", no fue elegido por casualidad. Antes de la cirugía, le dije a Jaron que cuando llegara nuestra hija, ella sería la luz esperándome al final de este túnel. Gracias a un extraordinario equipo de médicos en @cedarssinai y semanas de atención dedicada, lo logré y comencé el camino hacia la recuperación. Hoy estoy completamente curada y llena de gratitud por la vida que me han devuelto".

"El viaje me ha enseñado mucho. En primer lugar, que es fundamental escuchar nuestro cuerpo y confiar. El dolor, la incomodidad o incluso los cambios sutiles a menudo tienen un significado más profundo, y estar en sintonía con el cuerpo puede salvar vidas. En segundo lugar, que la concienciación importa. No tenía ni idea de que a 3 de cada 100.000 mujeres embarazadas de más de 30 años se les diagnostica TVC (desarrollan un coágulo de sangre en el cerebro)".

"Es muy importante identificarlo temprano porque es tratable. Si bien es poco común, es una posibilidad, y saber que existe es el primer paso para abordarla. Compartir esto no pretende asustar a nadie sino empoderar. Si solo una persona se siente obligada a tomar medidas por su salud debido a esta historia, habrá valido la pena compartirla", concluye explicando en su mensaje.