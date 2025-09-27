La secuela de La red social ya tiene título oficial, sinopsis y reparto: Jeremy Strong sustituye a Jesse Eisenberg

La secuela de la exitosa película La red social, protagonizada por Jeremy Strong (Succession), Jeremy Allen White y la ganadora del Oscar, Mikey Madison, llegará a los cines el 9 de octubre de 2026, anunció este viernes Sony Pictures.

El proyecto, que tendrá por nombre The Social Reckoning, comenzará su producción el próximo mes bajo las órdenes de Aaron Sorkin, escritor y director de la nueva entrega en la que Strong interpretará al fundador de la red social Facebook, Mark Zuckerberg.

Jeremy Strong en 'Succession' | HBO Max

La película contará con la participación de Allen White (The Bear) y Madison, quienes interpretarán al periodista Jeff Horwitz y a la joven ingeniera Frances Haugen, que ayudó a destapar los escándalos que dieron origen a The Facebook Files.

Mikey Madison y Jeremy Allen White | Gtres

La fuga de estos documentos en 2021 demostraron que Facebook conocía los efectos negativos de la red social, sobre todo en adolescentes, como la proliferación de desinformación, que contribuyó a actos de violencia política, pero persistía en priorizar las ganancias sobre las soluciones para atajar estos daños.

La secuela, descrita como una "pieza complementaria", viaja dos décadas después de la fundación de Facebook para contar la historia de cómo una joven ingeniera pide ayuda a un reportero del diario The Wall Street Journal para emprender una misión que termina destapando los secretos mejor guardados de la red social.

Mark Zuckerberg, CEO de Meta | Europa Press

Strong toma el relevo de Jeese Eisenberg en la primera entrega, que desarrolla la llegada de Zuckerberg a Harvard, donde fundó Facebook, mientras era demandado por los gemelos Cameron y Tyler Winklevoss, quienes aseguraron que les robó la idea.

Jesse Eisenberg en La red social | Cordon Press

La red social fue un éxito tanto de taquilla como de crítica. Dirigida por David Fincher, la película recaudó 226 millones de dólares a nivel mundial y recibió ocho nominaciones al Oscar, incluida la de mejor película, de los cuales ganó tres.