T.J. Miller hace las paces con Ryan Reynolds y abre las puertas a repetir su papel en Deadpool

Ryan Reynolds y T.J. Miller formaron el tándem más disparatado en las dos primeras entregas de Deadpool, pero la carrera del cómico, conocido por series como Silicon Valley, comenzó a tambalearse tras protagonizar numerosas polémicas.

T.J. Miller y Ryan Reynolds en Deadpool | Cordon Press

En 2016 fue arrestado por presuntamente agredir a un conductor de Uber, un año después fue denunciado por una mujer por agresión sexual, y en 2018, fue arrestado de nuevo por fingir una amenaza de bomba en un tren.

Tras confirmarse que no aparecería en Deadpool y Lobezno, estrenada este verano, el actor dijo en 2022 con rotundidad que Reynolds fue terriblemente borde con él en el rodaje y que no volvería a trabajar con él: "Me odia y eso me parece extraño".

Ryan Reynolds y TJ Miller en 'Deadpool 2' | seestrena.com

Unas palabras que semanas más tarde rectificó, asegurando que Reynolds se puso en contacto con él para aclarar el "malentendido".

Ahora, T.J. Miller ha abierto las puertas a repetir su papel en futuras entregas del superhéroe de Marvel. "Hablamos hace un rato", dijo Miller en The Bonfire de SiriusXM. "Creo que me lo ha pedido, creo que ha sido un muy buen amigo en este momento, así que creo que sería increíble", reconoció.