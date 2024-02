Mark Ruffalo recibe su estrella en el Paseo de la Fama e impacta ver lo mayores que están sus hijos

Mark Ruffalo ha recibido su estrella en el Paseo de la Fama este 8 de febrero donde ha estado arropado por su familia y algunos compañeros de profesión.

El actor acudió con su mujer Sunrise Coigney, junto a la que lleva 24 años casado y tiene 3 hijos en común. En este día tan especial para Ruffalo no pudo estar su hija pequeña, Odette de 16 años, pero sí estuvieron los mayores: Bella de 18 y Keen de 22. Fue impactante ver lo mucho que han crecido y lo grandes que están.

"Hijos míos, Bella, Keen y Odette, vosotros me enseñaron mucho sobre ser padre, ser hombre, ser actor, y esta es vuestra estrella, toda mi familia, en formas que no entenderéis durante un tiempo", dijo el intérprete en su discurso.

Mark Ruffalo con su mujer Sunrise Coigney y sus hijos Keen y Bella tras recibir la estrella del Paseo de la Fama | Reuters

Otra de las apariciones más destacadas fue la de la actriz Jennifer Garner quien dedicó unas preciosas palabras a su compañero: "Trabajar con Mark es amarlo, no me importa lo que digan los demás", dijo Garner después de explicar que estaba reemplazando de último minuto a la actriz Laura Dern, quien no había podido asistir a la conmemoración tras haberse contagiado de coronavirus.

"Sé que todos lo están pensando, pero seré yo quien lo diga, ¿por qué no fui la primera en ser considerada desde el principio? Yo fui la que inició la era de las comedias románticas de Mark", bromeó Garner quien junto al actor protagonizó en 2004 la cinta 13 Going on 30 (El sueño de mi vida).

Desde el estrado, los intérpretes también recrearon el icónico baile de la canción Thriller, de Michael Jackson, que sus personajes, Jenna y Matt, llevan a cabo en la película y puedes ver arriba en el vídeo.

Mark Ruffalo Jennifer Garner recibir su estrella en el Paseo de la Fama | Reuters

El actor de 56 años ha sido reconocido en la última etapa de su carrera por formar parte del universo de superhéroes de Marvel al interpretar a Hulk en los filmes de Los vengadores. Pero la versatilidad de su carrera le ha valido tres nominaciones a los Oscar por filmes como Spotlight o Foxcatcher.

Actualmente el intérprete se encuentra en la mira por su actuación como Duncan Wedderburn en la última película del director griego Yorgos Lanthimos, Poor Things (Pobres Criaturas), que es una de las cintas favoritas de la próxima edición de los Premios Oscar.

"Llegué aquí a los dieciocho años y creí en mi sueño de la única forma en la que alguien con dieciocho años puede hacerlo. Era pobre, me moría de hambre, no tenía un coche y era muy difícil estar en Los Ángeles, pero estaba con mis amigos, íbamos a la escuela y todos vivíamos lo mismo", recordó Ruffalo.

El actor también mandó un mensaje a los jóvenes que se quieren dedicar a la actuación: "Todo lo que es difícil en la vida merece la pena de alguna manera, lo consigas o no", expresó.

Durante la ceremonia, Ruffalo dedicó su estrella a todos los que lo han acompañado durante su carrera, incluyendo a los fans: "Básicamente ustedes son los que nos pagan por hacer esto", mencionó.

Antes de comenzar con su discurso de agradecimiento, personalidades como el actor Timothy Mcneil y el director David Fincher, aplaudieron su talento y calidad humana con emotivas palabras.