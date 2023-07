Margot Robbie revela la terrible broma pesada que hizo a su niñera salir corriendo a gritos

Margot Robbie se ha convertido en una de las actrices más solicitadas de su generación. Desde hace una década, la intérprete australiana sale a éxito por año, que ahora ha culminado con 'Barbie', quizás su película más esperada hasta la fecha.

La estrella de 33 años protagoniza junto a Ryan Gosling, a quien sobornó para que fuera Ken, la cinta de Greta Gerwig, que promete ser el gran título del verano, con permiso de 'Oppenheimer' o 'Misión imposible: Sentencia mortal - Parte 1'.

Sin embargo, ser una de las actrices del momento requiere años de perfeccionar un talento que lleva puliendo desde que era una niña. Así, uno de los aspectos que la ayudaron a ser la estrella que es hoy tal vez fueran las bromas pesadas que gastaba en su infancia.

Margot Robbie y Ryan Gosling como Barbie y Ken | Cordon Press

Y es que, Robbie ha confesado su lado más travieso en una entrevista a The Zoe Ball Breakfast Show, de BBC Radio 2. A la actriz le sustituyeron a su niñera preferida, cuando era pequeña, por otra que no le agradaba nada.

"Conseguimos una nueva niñera y yo quería recuperar a mi antigua niñera, Talia, que tenía como 16 años y pensaba que era genial", explicó. "En su lugar, vino una señora mucho mayor, y simplemente no estaba contenta con eso", aseguró, recordando el episodio que la hizo gastarle una broma pesada. "Me dijo que fuera a bañarme. Yo no quería y ella estaba muy irritable, así que pensé: 'Te voy a enseñar algo'".

"Así que tomé un gran cuchillo de cocina y ketchup. Me tumbé desnuda sobre las baldosas, me cubrí con ketchup, puse el cuchillo de cocina y esperé como 45 minutos a que ella me encontrara", desveló. "Valió la pena la espera", confirmando que la niñera salió corriendo "gritando de casa".

Junto a ello, Robbie también confesó que su gusto por fingir lesiones cuando era niña no acababa ahí: "Una vez practiqué como una caída por las escaleras del cine en un centro comercial y la gente comenzó a llamar a las ambulancias. Así que supongo que era una niña un poco dramática", bromeó.