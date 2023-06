Margot Robbie revela el secreto de cómo lograron hacer la escena del pie de 'Barbie'

El próximo 21 de julio llega a los cines 'Barbie', la película sobre la vida de la muñeca más famosa del mundo y que está protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, quien encarna a Ken.

La actriz está en medio de la promoción de la cinta y recientemente ha ofrecido una entrevista a 'Fandango' donde acudió junto a otras actrices de 'Barbie': Kate McKinnon, America Ferrera y Issa Rae.

El cumpleaños a lo Barbie de Margot Robbie durante el rodaje, con sorpresa de su marido incluida | Cordon Press

Durante la entrevista la actriz reveló una de las preguntas que muchos se han hecho después de ver el tráiler del film, que puedes ver arriba de la noticia. Y es que, hay una escena donde vemos que Margot se quita unos zapatos de tacón para después mostrar el típico pie de puntillas que tiene Barbie.

De esta forma, Robbie ha explicado cómo grabaron la escena: "Probablemente fueron unas ocho tomas. No fueron tantas", explica.

"Teníamos pequeños trocitos pegajosos en el suelo, cinta adhesiva de doble cara para los zapatos, para que no se salieran, para que pudiera sacar mis pies de ellos", sigue diciendo. "Y estaba agarrada a una barra. Pero eso es todo. No estaba en un arnés ni nada por el estilo. Simplemente caminé y me agarré a la barra sobre [la] cámara".

Además, la actriz comenta lo importante que es para ella intentar rodar todas sus escenas: "Siempre trato de hacer mis propias inserciones".

"No me gusta cuando veo una película y sé que no son mis manos. Lo odio tanto", afirma con rotundidad. "Siempre le digo al director: 'Por favor, déjame hacer todas mis cosas. No me gusta saber que no lo hice yo'".