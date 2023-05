Margot Robbie explota contra la sexualización de 'Barbie': "Si lleva minifalda no es porque quiere que le veas el culo"

Margot Robbie interpreta a la famosa muñeca de Mattel en la película 'Barbie' dirigida por Greta Gerwig ('Frances Ha') que llega a los cines este verano.

La actriz ha hablado sobre su personaje en la nueva edición de 'Life in Looks' de la revista Vogue y ha afirmado que "Barbie es feminista".

La muñeca salió a la venta en los años 50, cuando era impensable que una mujer fuera propietaria de su propia casa o de su propio coche, pero Barbie consiguió tener todo aquello y, además, a Ken (Ryan Gosling), "su guapo novio, pero que no es más que un accesorio", ha comentado la actriz.

Barbie ayudó a las niñas a imaginarse a sí mismas en un futuro "teniendo su propia casa, su propio coche y su propia carrera".

Y es que la famosa muñeca ha llegado a tener a lo largo de los años 165 trabajos diferentes y Robbie afirma: "Ella se puede poner un traje y es una abogada, ponerse un casco espacial y es astronauta. Eso en una época en la que las mujeres ni siquiera podían tener cuentas bancarias".

Margot afirma que Barbie "fue la primera muñeca mujer" y que su creación "tuvo cierto impacto".

Sin embargo, la muñeca siempre ha estado rodeada de cierta controversia, como su sexualización.

La actriz cree que el personaje que ella interpreta no es nada sexual: "Ella es una muñeca. Una muñeca de plástico. No tiene órganos. Si no tiene órganos, significa que ella no tiene órganos reproductores. Entonces, si no tiene órganos reproductores, ¿podría sentir algún deseo sexual? No, no lo creo".

"Barbie está sexualizada, pero nunca debería ser sexy. La gente puede proyectar sexo en ella. Sí, ella puede llevar una minifalda, pero porque es divertido y rosa. No porque quiera que le veas el culo", ha dicho Robbie.

La diseñadora de vestuario de la película, Jacqueline Durran, dijo: "Barbie se viste con intención. No se viste para el día. Se viste para la tarea".

En el tráiler podemos ver que Barbie adapta su estilo a cualquier ocasión que se le presente, elige un estilo u otro. Si va a patinar, llevará un traje de patinaje acorde a su estética, si es un día caluroso escogerá un sombrero divertido para protegerse del sol y si tiene una reunión presidencial, se vestirá con un traje rosa al estilo Jackie Kennedy.

"La moda es una parte enorme de esta película y de Barbie. La muñeca es artificial y muy falsa", ha dicho la actriz y ha añadido: "Como todo en la película de 'Barbie' es muy superficial, pero es muy profundo. Todo en la cinta tenía que ser auténticamente artificial, muy falso. Todo tenía que ser tangible, si ves el cielo tenía que estar pintado y que se viera que estaba pintado".

Con su característica estética rosa, artificial y femenina, Barbie se convirtió en un icono de la moda que continúa hasta nuestros días. Durante estos meses, hemos podido ver a diferentes famosos vistiendo con el estilo 'Barbiecore' como a la celebrity Kim Kardashian o al actor Sebastian Stan ('Capitán América: Soldado de Invierno').

La película de 'Barbie' se estrena en cines el 21 de julio.