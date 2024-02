Margot Robbie rompe su silencio tras el desaire de no nominarla a ella ni a Greta Gerwig a los Oscar por Barbie

Barbie ha sido una de las películas estrella del último año y ha competido por numerosos galardones desde que se estrenó, pero la sorpresa llegó con las nominaciones a los Oscar, tras ver que ni Margot Robbie ni Greta Gerwig no fueron nominadas en sus correspondientes categorías.

Ryan Gosling fue quien expresó su descontento en primer lugar, pero no fue el único. La reacción de todo el mundo fue rápida y muy crítica, pero quien todavía no se había pronunciado era Margot Robbie que es una de las principales afectadas por este desaire hecho por la Academia. Después de varios días de polémica, finalmente ha hablado en una proyección especial del SAG.

La actriz ha expresado cómo se siente y lo que ha vivido desde que Barbie vio la luz. La película ha recibido un total de 8 nominaciones y Robbie ha querido dejar claro que está "más que extasiada" por esto aunque no hayan obtenido la nominación a Mejor Actriz y Mejor Dirección.

Ryan Gosling, Greta Gerwig y Margot Robbie atendiendo a la prensa en el junket de Barbie en Los Angeles | Getty

Aun así, ha hecho alusión a la directora del proyecto Greta Gerwig: "Obviamente creo que Greta debería ser nominada como directora, porque lo que hizo es algo único en su carrera, algo único en su vida, lo que logró, realmente lo es. Pero ha sido un año increíble para todas las películas".

Sobre Barbie y lo conseguido hasta ahora ha dicho: "Simplemente sospecho que es más grande que nosotros. Es más grande que esta película, es más grande que nuestra industria... Que todos obtengan las nominaciones que han tenido es simplemente increíble, y la nominación a Mejor Película", ha querido resaltar Margot.

Robbie ha querido incidir en cuál era el objetivo de lanzar algo como Barbie en la industria del cine: "Nos propusimos hacer algo que cambiara la cultura, que afectara a la cultura, simplemente que tuviese algún tipo de impacto. Ya lo hemos hecho, y mucho más de lo que jamás soñamos. Y esa es realmente la mayor recompensa que podría surgir de todo esto".

Además, la intérprete ha querido hacer referencia a la oleada de respuestas que ha habido por parte del público: "Las reacciones de la gente ante la película han sido la mayor recompensa de toda esta experiencia, ya sea tener un momento así, o ya sea escuchando en los baños, o viendo lo que la gente escribe en internet, o incluso simplemente viendo cuánto rosa puede ver en esta habitación en este momento".

Margot Robbie como Barbie en su look cowgirl | Warner Bros.

De hecho, ha contado una anécdota a colación de esto en la que escuchó a varios hombres en una fiesta de despedida de solteros hablar sobre el tema. Uno de ellos decía que no iba a ver Barbie y otro le contestaba que era "un momento cultural".

Durante su intervención la actriz se ha mostrado muy agradecida por estar en un proyecto de esta índole y de este impacto social: "Nunca he sido parte de algo como esto. no así. He hecho cosas de cómics y eso genera una gran reacción, pero esto ha sido muy diferente. Todavía se siente muy diferente. Y no puedo pensar en un momento en el que una película haya tenido este efecto en la cultura. Es increíble estar en el ojo del huracán."

Con esto, Margot Robbie ha dado un paso al frente y ha expresado su felicidad por las 8 nominaciones que ha obtenido en la película y, aunque hubiese querido que Gerwig obtuviese el premio a Mejor Director por Barbie, también se ha mostrado tranquila con lo ocurrido. Para ella, Barbie ya ha alcanzado su objetivo de traspasar barreras y sentar un precedente en la cultura mundial.