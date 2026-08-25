La madre de Hayden Panettiere confiesa por qué no se hablaba con ella y se defiende de las críticas a que hable tras su muerte

La reciente muerte de la actriz Hayden Panettiere a los 36 años sigue generando una profunda conmoción en el entorno cinematográfico y familiar.

Sin conocerse aún la causa oficial de la muerte, la actriz fue hallada en paro cardíaco en una residencia en Greenville (Carolina del Sur) por los servicios de emergencia.

En exclusiva en ABC News en el programa de Good Morning America, su madre, Lesley Vogel, ha roto públicamente su silencio tras el fallecimiento de la intérprete, expresando el devastador impacto de la noticia: "Me quedé paralizada. Simplemente me quedé paralizada. Todavía no me creo que esto sea real. Simplemente no lo parece, no parece real. A veces mi mente me dice que no lo es. Ya sabes, va a ser un proceso".

Ante las posibles especulaciones y comentarios tras la muerte de su segunda hija (tras perder en 2023 a su hijo Jansen por un agrandamiento del corazón), Vogel es tajante frente a las críticas: "No tienen derecho a decirme cómo llorar la pérdida de mi segunda hija, eso es cosa mía".

Jansen y Hayden Panettiere | Getty

La relación entre ambas había atravesado momentos tensos en los últimos años, intensificándose tras la publicación de las memorias de Panettiere, This Is Me: A Reckoning, donde la actriz relató momentos sobre sus adicciones y el momento en que prescindió de su madre como representante a los 19 años.

Respecto a ese episodio del libro, Vogel asegura: "Recuerdo estar en su camerino y no decir absolutamente nada. Sabía que ese día llegaría. No es que no lo esperara, pero fue una conversación muy breve, muy corta, y luego ella se dio la vuelta y se fue al plató. ¿Pero me dolió leer eso en el libro? Ya sabes, simplemente... sé que no dije lo que ella dijo".

Asimismo, al rememorar la trayectoria de su hija desde que consiguió el papel de Claire Bennet en Heroes a los 16 años, la madre detalló: "Pero diría que alrededor de los 17 años empecé a notar que su vida iba cuesta abajo. A medida que crecía, ya no era mi voz la que mandaba. No tenía control sobre sus decisiones. Intenté darle el mejor consejo posible, pero, claro, cualquier joven, cualquier adolescente, quiere ser libre. ¡Y lo entiendo. ¡Lo entiendo perfectamente!".

En los meses previos a la tragedia, madre e hija mantuvieron un distanciamiento provocado por la relación de la actriz con Brian Hickerson, su pareja intermitente (condenado en 2021 por violencia doméstica).

Vogel explica que convivió con la actriz durante seis semanas para ayudarla a romper ese vínculo: "Ella sabía que Brian era tóxico. Sabía que tenía que sacarlo de su vida".

Sin embargo, Panettiere decidió retomar el contacto con Hickerson, lo que llevó a Vogel a marcharse y darle un ultimátum exigiendo no formar parte de su vida si mantenía esa relación, esperando que fuera algo temporal y que "ni por asomo se imaginaba que esto le fuera a pasar a Hayden".

Vogel dijo: "Cuando recibí su llamada telefónica diciéndome 'Voy a estar con la persona que amo'... simplemente me derrumbé. No podía creer que hubiera retrocedido tanto, que él hubiera logrado volver a atraparla con todo lo que le había hecho."

Hayden Panettiere y Brian Hickerson | Gtres

Según relata Vogel, el origen del declive emocional de la actriz se remonta a 2018, cuando cedió la custodia total de su hija de cuatro años a su exprometido, el exboxeador Wladimir Klitschko: "Ese fue probablemente el detonante. En mi opinión, ese fue el detonante que la hizo incapaz de alejar a esos demonios. Creo que estaba pasando por un mal momento, y entonces Brian apareció en su vida. Estaba vulnerable".

Mientras el Departamento de Policía de Greenville y la DEA continúan investigando las causas del fallecimiento, Vogel pide recordar el lado humano y la valentía de su hija tras años de sufrimiento interno: "Quiero que a Hayden se la recuerde por la mujer talentosa, hermosa, extrovertida e inteligente que realmente era".

"Pero también quiero que la gente entienda que creo que... ella estaba sufriendo. Eso no tiene sentido, porque cuando ves a una chica guapa con una carrera increíble, aunque haya tenido sus altibajos, te das cuenta de que, en general, ¿por qué iba a sufrir? La gente no entiende que se puede aparentar todo esto por fuera, pero eso no significa que lo que pasa por dentro sea real", concluyó la madre de la intérprete.