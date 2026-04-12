TRAS DESCUBRIR UN BULTO EN EL PECHO
Lucy Liu revela que le diagnosticaron erróneamente cáncer y sufrió una operación innecesaria: "Daba miedo"
Lucy Liu ha recordado cuando fue diagnosticada erróneamente con cáncer de mama y solo se enteró después de ser intervenida quirúrgicamente que su bulto era benigno.
Lucy Liu comenzó a labrarse su carrera en Hollywood a finales de los años 90 en pequeños papeles en cine y televisión, pero no fue hasta Los ángeles de Charlie y Kill Bill que su popularidad explotó.
Pero antes de ello, la actriz estadounidense tuvo que hacer frente a una situación muy complicada.
Según ha revelado en una entrevista con People, la intérprete acudió al médico después de encontrarse un bulto en su pecho, al cual dice que no le dio mucha importancia: "Pero daba miedo, porque en aquel entonces había menos información disponible, ya que no teníamos Internet".
Fue entonces cuando un médico "palpó el bulto y dijo que era cáncer", sin someterse a ninguna prueba de detección ni a ningún análisis como una ecografía o una mamografía para comprobarlo.
Así, la actriz que próximamente saldrá en El diablo viste de Prada 2, "programó de inmediato" una cirugía para extirparle el bulto del pecho. Para su sorpresa, y alivio, solo se enteró después de la operación que no era canceroso.
"Creo que ese fue el comienzo de mi aprendizaje sobre cómo defenderme a mí misma", ha admitido. "Aunque mi amiga me había dicho que buscara una segunda opinión, pensé: '¿Para qué? El médico sabe de lo que habla'", comentó.
"Nunca me detengo a reflexionar ni arrepentirme. Siempre analizo la situación y aprendo de ella", ha asegurado. "Creo que hay demasiados momentos difíciles que uno puede experimentar, y no creo que debamos empezar por ahí. Creo que debería partir de una perspectiva mucho más positiva, porque no se puede volver atrás en el tiempo. Así que se trata más bien de preguntarse: '¿Qué puedo hacer de forma diferente y cuál es la mejor opción para mí y para los demás?'", ha reflexionado.
Por ello, ahora colabora con Pfizer para campañas de concienciación sobre la importancia de la detección temprana a través de las pruebas de detección del cáncer.
