Luke Evans cuenta emocionado su experiencia como ex Testigo de Jehová y homosexual: "Soy afortunado de haber conseguido salir"

Luke Evans es uno de los actores británicos más conocidos de su generación y ha protagonizado películas de Hollywood como La bella y la bestia, La chica del tren o El Hobbit.

Aunque por lo general es bastante reservado con su vida privada, Evans se deja ver de vez en cuando con su pareja, el español Fran Tomás, con quien se confirmó su romance a principios de 2022.

Ahora el actor ha participado en el podcast Greay Company donde se ha abierto más que nunca sobre su complicada infancia y experiencia al crecer en el seno de la congregación de Testigos de Jehová.

"Estabas confundido por tu sexualidad y además creciste como Testigo de Jehová...", introduce el presentador.

"No es la mejor combinación del mundo", se ríe Luke con resignación.

"No llegó a funcionar. Ellos siguen la biblia muy estrictamente, piensan que la gente que morirá en el Armageddon son asesinos, ladrones, hombres que tienen relaciones con otros hombres... así que, siendo solo un niño, darme cuenta, primero, de que soy diferente. Y luego entender lo que es, no le podía preguntar a nadie, y simplemente me sentí como si hubiera una gran flecha en mi cabeza, y si no cumples las normas, te expulsan. Te echan, pierdes a todo el mundo, y la razón para eso es mantener a la congregación 'limpia'", explica sin poder evitar emocionarse.

La expulsión en los Testigos de Jehová es el mecanismo de ostracismo que llevan a cabo al ignorar o dar la espalda a una persona expulsada, por sus actos o su orientación sexual, de la comunidad de Testigos. Esta acción implica que los miembros deben evitar todo contacto social y religioso con esa persona.

"Recuerdo cuando tenía 12 años pensar, 'tengo que preparar un plan', porque sé que esto no va a cambiar. Sabía que con 16 me iría de casa, y hasta entonces decidí dar todo de mí en la religión, y ser el mejor puto Testigo de Jehová que hayan tenido nunca", relata Evans.

"Soy muy afortunado, de alguna manera, de haber conseguido salir como salí, y empezar una nueva vida. Pero cuando leo las historias de otros ex testigos que han sido expulsados y han perdido a todos sus seres queridos... problemas con drogas, con encontrar trabajo, depresión, confianza en uno mismo, soledad e, inevitablemente... suicidio", dice emocionado de nuevo.

Soraya Nárez, influencer y autora del libro No somos parte del mundo sobre su experiencia como ex Testigo de Jehová, ha agradecido a Evans sus palabras con un emotivo comentario.

"No puedo agradecerte lo suficiente por esta entrevista. Como una ex Testigo de Jehová de España que se mudó al Reino Unido después de perder tanto mi relación con mi padre como mi lugar en la congregación, es un alivio escuchar voces como la tuya confirmando que la expulsión ["disfellowshipping"] es real. No nos devolverá a nuestras familias, pero nos hace sentir escuchados y comprendidos. Dejar a los Testigos de Jehová fue la cosa más difícil que he hecho nunca, pero no volvería", le escribe.

"Amor para todos mis ex Testigos", termina diciendo.