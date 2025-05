Lindsay Lohan se pronuncia por fin sobre su cambio de cara y niega cualquier cirugía estética: habla de zumos y "bienestar"

Lindsay Lohan está atravesando uno de sus mejores momentos y su aspecto físico ha sido tema de conversación durante meses. Desde que reapareció con un rostro notablemente rejuvenecido, las especulaciones sobre posibles retoques estéticos no han parado de crecer. Sin embargo, la actriz se ha animado a responder por fin a los rumores y ha negado tajantemente haberse sometido a ningún tipo de lifting o cirugía estética.

Sus palabras inevitablemente han generado confusión entre sus fans, muchos de los cuales aplaudían abiertamente su transformación física y celebraban lo favorecida que se la veía. Pero les ha desconcertado que ahora atribuya este cambio radical a simples ajustes de dieta o zumos detox, más aún cuando ella misma ha compartido imágenes junto a una reconocida dermatóloga cosmética especializada en tratamientos faciales de vanguardia.

En un reciente reportaje para Elle, donde la entrevista la humorista de Saturday Night Live Chloe Fineman, con la que comparte pantalla en la próxima Ponte en mi lugar 2, Lohan quiso aclarar los rumores que circulan en Internet sobre su rostro.

"Todo el mundo se hace bótox", reconoce con naturalidad, aunque insiste en que su enfoque actual para cuidar su imagen está centrado en el bienestar y el cuidado de la piel, no en la cirugía. "Oh, Dios, ni siquiera sé cómo responder a eso", comenta entre risas al preguntarle por sus secretos de belleza.

La actriz, de 38 años, explica que su rutina incluye hábitos bastante naturales: "Bebo este zumo cada mañana –es de zanahoria, jengibre, limón, aceite de oliva y manzana. También tomo mucho té verde y agua. Me encantan las remolachas encurtidas, las pongo en casi todo".

También detalla su rutina matinal, que consiste en lavarse la cara con agua helada, añadir semillas de chía al agua que bebe y utilizar parches para los ojos a diario. En cuanto a productos cosméticos, está probando distintos sérums y es fan de los tratamientos con láser.

Eso sí, no todo lo que ha probado le ha funcionado. "Probé el Morpheus8, pero mi piel era demasiado fina", dice sobre un procedimiento que combina microneedling y radiofrecuencia. "Mi piel cambió después de tener a mi hijo. Se volvió muy sensible. Eso fue lo que me llevó a cambiar toda mi rutina, mi dieta y todo", explica.

Ante los persistentes rumores sobre un posible lifting facial, su representante interviene: "En cuanto se la ve diferente, ya dicen que se ha hecho un lifting con 37 o 38 años... Es tan cruel". La propia Lindsay coincide también indignada e incrédula: "Además, digo yo, ¿cuándo? ¿Con qué tiempo? ¿Dónde?".

"Intenté averiguarlo, Linds, en los últimos tres años... ¿cuándo ibas a tener tiempo para hacerte nada, si conozco tu agenda?", remata la publicista, con unas palabras que han levantado escepticismo.

Lohan le quita importancia y termina con un consejo para quienes también lidian con el escrutinio ajeno: "Tienes que ir a lo tuyo y olvidarte de los demás".