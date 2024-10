El extraño tutorial de Lindsay Lohan para enseñar cómo se peina que todo el mundo tacha de fake

Lindsay Lohan está en medio de su gran regreso a Hollywood y también se está animando con el mundo influencer.

La actriz, que ha vuelto a los sets de rodaje con la esperada secuela de Ponte en mi lugar, tiene 14,8 millones de seguidores y se ha animado a hacer una campaña para las redes sociales.

Sin embargo, no ha salido del todo como esperaba, porque sus comentarios se han inundado de gente tachando el vídeo de fake, y es que se puede apreciar que a Lohan le cuesta bastante seguir el "tutorial" que ella misma está enseñando.

Primero aparece haciéndose una onda en el pelo, pero no termina de hacer el gesto correcto para un rizo, y además el mechón ya está ondulado. A continuación empieza a hacerse una coleta baja que, tras otro corte de cámara, ya está hecha más profesionalmente. También muestra cómo utiliza el stick de cera de la marca que promociona pero apenas lo pasa por el cabello.

Sus seguidores no han podido evitar comentar todo esto, aunque no han dejado de mostrar cariño por ella y se lo han tomado en clave de humor. Sus fans se alegran de que Lindsay esté claramente en un mejor momento personal y laboral.

"Increíble cómo el stick no llega nunca a tocar su pelo jajaja", "da las vibes de que no se peina a sí misma ni sabe cómo hacerlo lol", "ella no se ha hecho esa coleta pero la amamos igual", "jajajaja el 'rizado' loool está fingiendo que lo riza", "chica sabes perfectamente que tú no has hecho ese peinado miss Lohan", "obsesionada contigo, y tu estilista que claramente te hizo esto", son algunos de los muchos comentarios y bromas que ha recibido al respecto.

Incluso alguno en español como "No lo hiciste tú María juaquina", con un emoji llorando de risa (que nos representa).