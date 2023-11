Leonardo DiCaprio no da crédito a tener 49 años y confiesa su deseo antes de llegar a 50: "¿Cómo demonios ha ocurrido?"

La estrella Leonardo DiCaprio ha vuelto a asombrar a millones de fans con su interpretación en Killers of the Flower Moon. La película de AppleTv+ ya es el sexto proyecto en el que se embarca el actor con el aclamado director Martin Scorsese, quien ha admitido haber terminado cansado de DiCaprio durante el rodaje.

Tras el éxito de la cinta recientemente DiCaprio también ha aprovechado la ocasión para celebrar su 49 cumpleaños rodeado de multitud de estrellas y en la compañía de su novia de 25 años, la modelo italiana Vittoria Ceretti, a la que puedes conocer en el vídeo de arriba.

Ahora, el actor ha asistido, junto a su coprotagonista en la cinta Lily Gladstone, a una entrevista para el programa de televisión Good Morning America donde DiCaprio se ha sincerado y ha confesado el objetivo que pretende alcanzar antes de cumplir 50 años.

"¿Sabes qué? Sólo una película más", ha admitido el actor con contundencia y seguridad. "Una película más".

DiCaprio y el presentador del programa Chris Connelly también se han asombrado con lo rápido que pasa el tiempo, por lo que el presentador le ha comentado: "Tienes 49 años. ¿Cómo demonios ha ocurrido eso?".

"No tengo ni idea", ha respondido el actor riéndose. "Estábamos hablando de nuestra primera entrevista, que pudo haber sido hace 30 años".

En cuanto a sus proyectos actuales, DiCaprio tiene previsto volver a trabajar junto a Scorsese en la cinta The Wager y en una película biográfica del presidente Theodore Roosevelt titulada Roosevelt. Además, el actor interpretará a Jim Jones, el líder de una secta, en una cinta basada en el libro The Road to Jonestown: Jim Jones and Peoples Temple.