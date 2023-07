Arranca el juicio contra Kevin Spacey con duros testimonios: "Le agarró el pene con tanta fuerza que le dolía"

Kevin Spacey afronta 12 delitos por agresión sexual contra cuatro personas entre 2001 y 2013. El pasado 28 de junio, comenzó el juicio contra el actor en el tribunal penal de Old Bailey en Londres. El intérprete de 63 años acudió a la vista judicial en taxi, saludando sonriente a los periodistas y los curiosos congregados a las puertas de la corte.

El actor siempre ha rechazado todos estos delitos como hizo saber su abogado, Patrick Gibbs, en la vista preliminar, según recogió EFE: "Niega categóricamente cualquier y toda criminalidad en este caso".

El juicio durará cuatro semanas en las que, si se determina su inocencia, será un hombre inocente, pero si no, se enfrenta a años de prisión.

El actor Kevin Spacey | EFE

Durante la segunda audiencia celebrada ante la corte de Southwark, la abogada de la acusación, Christine Agnew, ha calificado a Kevin Spacey como "un acosador sexual" que se recrea al provocar que otros se sientan "indefensos e incómodos".

"Kevin Spacey es un actor extremadamente famoso, que ha ganado varios premios. Es, también, según alega la Fiscalía, un hombre que ataca sexualmente a otros hombres", dijo.

La letrada describió con detalle algunas situaciones denunciadas por las supuestas víctimas de Spacey. Entre ellas, se remitió, por ejemplo, a la época en la que el actor dirigía el teatro londinense The Old Vic, cuando uno de los demandantes le acusó de "tocamientos inapropiados y no bienvenidos".

Según la abogada, Spacey "le tocaba de manera inapropiada, le agarraba o trataba de agarrarle el culo" y hubo, al parecer, unas "cinco o seis ocasiones" en las que el actor "le puso la mano en el pene". De acuerdo con el testimonio de esa supuesta víctima, el actor "se rio" cuando el hombre se quejó de sus acciones y le llegó a decir que simplemente verlo "cabreado" le "excitaba".

Según el segundo denunciante, se había encontrado con el actor en una función benéfica en 2005 donde trabajaba. Según su relato, Spacey le habría hecho comentarios sexualmente explícitos con preguntas sobre el tamaño de su pene antes de agarrarlo "con tanta fuerza que dolía".

Kevin Spacey | EFE/EPA/NEIL HALL

La presunta tercera víctima aseguró haber conocido al oscarizado intérprete en una audición antes de contactar con él tiempo después para una tutoría. Tras unas cervezas, acabaron en la residencia londinense del actor donde explicó que se quedó dormido y se despertó con Spacey practicándole sexo oral sin su consentimiento.

El cuarto y último denunciante agregó que fue besado y tocado por Spacey después de que los dos se conocieron en un bar a las afueras de Londres antes de llamar a su padre para que lo recogiera.

Kevin Spacey acusa a los medios de convertirle en un monstruo

Por su parte, el protagonista de 'Sospechoso habituales' declaró en una entrevista para ZEIT que los medios "han hecho todo lo posible para convertirme en un monstruo" aunque la gente solo le ha mostrado cariño.

"Mucha gente tiene mucho miedo de que si me apoyan, serán cancelados", afirmó Spacey antes de celebrarse el juicio, confiando en que cuando "me absuelvan de estos cargos en Londres", será contratado de nuevo por Hollywood.

La Fiscalía británica acusó al actor en mayo de 2022 de cinco agresiones cometidas supuestamente entre 2005 y 2013, cuatro de ellas en Londres y una en Gloucestershire (oeste de Inglaterra), en las que resultó afectado un hombre que ahora se encuentra en la cuarentena y otros dos varones que ahora están en la treintena.

El pasado noviembre, la Fiscalía agregó otros siete cargos adicionales contra el intérprete, que incluían agresiones sexuales contra un hombre entre 2001 y 2004.