Kate Winslet revela que casi muere durante el rodaje de 'Avatar: el sentido del agua'

Como bien indica el título, 'Avatar 2: el sentido del agua' incluye el elemento acuático como escenario de muchas de las localizaciones de la película. Esta es una de las novedades técnicas que James Cameron ha introducido en la nueva entrega de la saga.

Esto significó que, durante el rodaje, el elenco tuvo que grabar muchas de las tomas dentro del agua. Y aunque, está claro que el trabajo de intérprete puede conllevar ciertos riesgos nadie se esperaba que tuvieran que actuar sin respirar.

Para la actriz Kate Winslet, más que un impedimento, eso de aguantar la respiración se lo tomó como un reto. La actriz británica da vida a Ronal, una Na'vi del clan Metkayina, que viven íntimamente ligados al agua.

En una entrevista reciente con Total Film, la actriz reveló que estuvo a punto de morir en el set por esta necesidad de aguantar la respiración. "Pensé que había muerto" reconocía la actriz tras declarar haber pasado 7 minutos y 14 segundos bajo el agua.

Con esta marca Winslet ha batido el record de aguantar la respiración que tenía Tom Cruise con 'Misión imposible: Nación secreta'.

La hazaña de Kate resultó tan impresionante que la propia actriz afirmaba tener un vídeo donde sale a la superficie preguntando si estaba muerta. "¿Estoy muerta? He muerto? ¿Cuánto tiempo he durado? Quise saber mi tiempo y no me lo podía creer", recordando a los medios que la decisión final al tomar este riesgo siempre fue suya.