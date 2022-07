Kate Moss rompe su silencio sobre haber ayudado a Johnny Depp: "Tenía que decir la verdad"

Kate Moss fue una figura clave en el juicio por difamación que Johnny Depp interpuso contra de Amber Heard. Su nombre salió a coalición después de que Amber utilizara su caso como referencia para mencionar un rumor en el que el actor la habría empujado por las escaleras cuando mantenían una relación. Finalmente la modelo declaró que esta historia no era cierta, como puedes ver en el vídeo de arriba.

Recientemente ha hablado para 'BBC Desert Island Discs', aportando nuevos datos que explican por qué decidió apoyar a su expareja. "Sé la verdad sobre Johnny, sé que nunca me empujó por las escaleras. Tenía que decir la verdad", expresó Moss.

El origen del incidente venía ocasionado por una fuerte tormenta que dejó las instalaciones donde veraneaban en Jamaica, con el suelo bastante deslizante. La modelo de 48 años incluso recordó que Johnny Depp la ayudó y la cuidó después de la caída y dijo: "Me hice daño en la espalda. Y grité porque no sabía lo que me había pasado y tenía dolor. Él vino corriendo a ayudarme, me llevó a mi habitación y me consiguió atención médica".

Kate Moss y Johnny Depp | Cordon Press

Moss se unió al gran número de celebridades relacionadas en torno a este proceso judicial, como Elon Musk, Jamos Franco, Paul Bettany o Dakota Johnson. Sin embargo, ella fue la única que testificó. La resolución finalmente dio la razón a Depp, aunque los abogados de Heard han alegado que intentarán apelar la victoria del intérprete.

Por su parte, la modelo se reencontró recientemente con Johnny. Fue en una fiesta entre bastidores, tras un concierto que el actor dio en el Royal Albert Hall de Londres, el cual acaba de anunciar la producción de un álbum junto a Jeff Beck.

