Kate Hudson habla del éxito de 'Cómo perder a un chico en 10 días' 20 años después y dónde puede estar su icónico vestido amarillo

Kate Hudson y Matthew McConaughey nos enamoraban hace 20 años con la película 'Cómo perder a un chico en 10 días'. Sí, has leído bien, estamos de aniversario. Y es que se han cumplido dos décadas desde que se estrenó la mítica comedia romántica que ya se ha convertido en todo un clásico.

Si bien hace ya 20 años que conocimos la historia de Andie y Ben, ahora podemos decir alto y claro que su historia no ha caído en el olvido y es que una nueva generación la ha hecho viral en Tiktok.

Kate Hudson y Matthew McConaughey en 'Cómo perder a un chico en diez días' | Paramount Pictures

En efecto, el fenómeno de la película ha vuelto a resurgir años después y es que durante semanas ha sido tendencia en TikTok un edit de la cinta en la que podemos ver a Hudson guapísima con un vestido precioso bailando al ritmo de 'You're so Vain' seguido de numerosas secuencias de la película.

Ahora, durante la ceremonia de los Critics Choice Awards, Hudson ha confesado a 'ET' que no puede creerse que ya se hayan cumplido 20 años desde el estreno de su película estrella: "Podría creérmelo, pero no puedo", ha bromeado la intérprete.

Hudson confiesa que se siente muy agradecida por todo el cariño que está recibiendo por miles de jóvenes además de la segunda vida que está teniendo la ficción: "Se vuelve a ver", confiesa.

Kate Hudson y Matthew Mcconaughey en 'Cómo perder a un chico en 10 días' | Cordon Press

"Es fantástico que años después de tanto tiempo haya miles de chicas jóvenes de entre 18 y 19 años que se me acercan y me dicen que les encanta 'Cómo perder a un chico en 10 días', es tan increíble, me encanta", ha admitido.

Además, la actriz de 'Puñales por la espalda: Glass Onion' ha revelado que cree que su icónico vestido amarillo, que luce en la cinta, está guardado en algún sitio: "Estoy segura de que está en alguna parte", bromea. "Paramount probablemente lo tenga en alguna parte".