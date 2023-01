La actriz Kate Hudson siempre destaca en cuanto a moda se refiere. Siempre suele ser una de las mejores vestidas en las alfombras rojas. Recientemente ya deslumbró en su última película 'Glass Onion', luciendo increíbles modelitos y un tipazo a sus 43 años.

En una entrevista reciente ya contó la estricta dieta que siguió para una escena en bikini en 'Glass Onion', y ahora, ha confesado que no es una gran fan de la ropa interior. En especial, de los sujetadores.

Ha sido en un video para la serie de Vogue británica, 'In the Bag', donde Kate Hudson muestra lo que siempre suele llevar en el bolso. Una de esas cosas esenciales, resultó ser un accesorio que ella utiliza como alternativa al sostén.

"Esto son mis cubrepezones. Tengo que llevarlos a todas partes porque no me gustan los sujetadores" explicó en el vídeo. Y para que ningún modelito se vea demasiado provocativo, utiliza este accesorio que le tapa lo justo e imprescindible: "Me gusta ponerme esto en los senos. Así nada se vuelve demasiado agresivo".

De esta forma, se asegura de que "una imagen no se convierta en un tema de conversación". En el video, Hudson también comparte más de sus necesidades básicas, incluidos productos para el cuidado de la piel, accesorios de invierno y el libro que está leyendo.