Julia Roberts se derrite de amor por el 19 cumpleaños de sus gemelos y comparte esta adorable foto: "No hay palabras"

Julia Roberts es una de las actrices más importantes y admiradas de la comedia romántica tras haber protagonizado grandes éxitos como La boda de mi mejor amigo, Notting Hill o Pretty Woman.

No cabe duda de que su vida personal ha seguido el mismo rumbo y también está llena de romanticismo y una gran felicidad que ha forjado junto a su familia desde que conoció al director de fotografía, Danny Moder, durante el rodaje de la película The Mexican en el año 2000. Tan solo dos años después decidieron casarse y, desde entonces, su amor no ha parado de crecer y no han dudado en demostrarlo besándose apasionadamente en su 21 aniversario de bodas, como puedes ver en el vídeo de arriba.

En 2004 la pareja dio la bienvenida a sus gemelos Hazel y Phinnaeus y el pequeño Henry llegó poco después en el año 2007. Durante muchos años, la familia se ha mantenido muy alejada de los focos y la mirada pública para preservar su intimidad y privacidad. Sin embargo, últimamente se han dejado ver posando en alfombras rojas y no han tenido reparo en presumir de sus hijos en redes sociales en días especiales, como en esta ocasión.

Roberts ha compartido una tierna publicación en su cuenta de Instagram con motivo del 19 cumpleañosde sus gemelos en cuyo pie de foto la actriz ha escrito: "No hay palabras para la alegría, la diversión, el alboroto salvaje de la vida juntos".

En la imagen podemos ver a una joven Julia sonriendo y feliz sosteniendo en sus brazos a los gemelos siendo tan solo unos bebés mientras los mantiene sentados sobre sus piernas cruzadas.

A pesar de que en esta imagen los gemelos son muy pequeños como para apreciar el parecido con sus padres, en la siguiente imagen al completo de la familia se puede comprobar que Phinnaeus es clavado a su madre con su característico pelo pelirrojo, mientras que Hazel es una gota de agua a su padre.