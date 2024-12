Jude Law, apoyado por sus hijos mayores al recibir su Estrella: Al lado de Rafferty parecen clones

Jude Law ha desvelado este jueves una estrella en su nombre en el emblemático Paseo de la Fama de Hollywood en honor a una carrera cinematográfica que abarca tres décadas de "pasión y curiosidad".

Law, conocido por numerosos papeles y toda una carrera en el cine, recibió la estrella número 2.798, situada junto a la simbólica sala de cine El Capitán y enfrente del mítico teatro Chino de Hollywood.

"Tener un lugar aquí, entre el talento que crecí viendo en todas esas películas, es sublime y ridículo a la vez", ha dicho durante la presentación. "La necesidad de colaborar es la mayor recompensa del medio, y algunos de vosotros y muchos otros con los que he colaborado durante más de 30 años, personas de las que he aprendido y que me han animado, guiado e inspirado, son la razón por la que tengo esta estrella", ha agregado.

Al evento asistieron su familia, así como compañeros de la industria como la actriz Jurnee Smollett, quien arropó al actor tras agradecerle el haber creado un entorno seguro en los sets de rodaje en los que todos puedan sentirse "justos y equitativos".

Ceremonia de la estrella para Jude Law | Getty

"Ser testigo de tu dedicación al oficio ha sido una experiencia única en mi vida. Estar en tu órbita me ha convertido en una mejor artista, me atrevo a decir en una mejor persona, y espero con ansias nuestra próxima aventura, querido hermano, sea cual sea la forma que adopte", le dedicaba Smollett.

En esta ocasión tan especial, Jude Law estuvo acompañado por dos de sus siete hijos: Rafferty 'Raff', de 28 años, e Iris, de 24, quienes asistieron junto a Phillipa Coan, la actual esposa del actor. Rafferty e Iris, fruto de su matrimonio con Sadie Frost, han seguido los pasos de su padre en el mundo del arte: Rafferty como actor y músico, e Iris como modelo, dejando una marca propia en sus respectivos campos. El parecido de Raff con Jude es cada día más sorprendente y verlos uno al lado del otro ha sorprendido a muchos fans que no habían visto al joven con su aspecto más adulto.

Raff Law, Iris Law, Jude Law y Phillipa Coan | Getty

Durante su discurso, Law tuvo palabras conmovedoras para su familia, expresando su gratitud por el apoyo que le han brindado a lo largo de su trayectoria como actor.

"He sido muy, muy afortunado de contar con una familia que ha vivido y apoyado mi pasión por la actuación y el cine", ha declarado con emoción. "Algunos de esos miembros de mi encantadora familia están aquí hoy, y ellos saben lo que significan para mí. Los quiero muchísimo".

La presencia de Rafferty e Iris simboliza el legado de Law no solo en la gran pantalla, sino también en su vida personal, donde ha logrado combinar su carrera con su papel como padre de una gran familia.