Jude Law se confiesa sobre su alopecia y características entradas: "Lo defenderé hasta el final"

A sus 52 años Jude Law ha vuelto a demostrar que, además de talento y elegancia, también le sobra el sentido del humor y sencillez al hablar sobre temas personales.

En una entrevista que ya se ha hecho viral, el actor ha hablado sin filtros sobre su alopecia y las entradas que le han caracterizado durante décadas. Algo que, lejos de incomodarle, considera una parte esencial de su identidad.

Durante la conversación, el entrevistador destaca lo emblemática que es la línea frontal del cabello de Law.

"Soy calvo, y tú siempre has tenido este área de pelo tan bella en la parte delantera...", empieza.

A lo que él responde, entre risas: "Oh, mi 'isla', como la llaman mis hijos". Y el entrevistador pregunta: "¿Estás preparado para defender ese área como sea necesario? Conforme te haces mayor".

"Oh, te refieres a... plantar algunas semillas ahí...?", replica Law con guasa, pero entonces reflexiona: "Es algo tan vital para quién soy. Sin embargo, ya me lo he afeitado varias veces para ciertos papeles y no tengo ningún problema con eso. Mi padre era calvo y creo que es una muy buena pregunta, que tendré que responder cuando llegue el día", añade sincero.

El actor, conocido por su atractivo y elegancia, reconoce admirar a figuras como Jack Nicholson, quien convirtió sus propias entradas en algo icónico. "Siempre he admirado la línea en retroceso de Jack Nicholson. Para mí, eso lo hacía increíblemente atractivo y carismático. Soy un gran fan de eso".

La conversación se torna todavía más divertida cuando el entrevistador elogia cómo su cabello es parte de su innegable encanto, a lo que Law responde: "Gracias, ¡y lo defenderé hasta el final! Pero, si se va, se va, y estaré feliz de unirme a ti en el club de los calvos".

Jude Law demuestra con su naturalidad por qué sigue siendo una figura querida, mostrando que sabe afrontar los cambios con humor y sin perder el estilo que lo ha caracterizado toda su carrera. Y un puntito de humor británico que no falte.