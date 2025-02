Judd Apatow califica It Ends With Us de "terrible" película y bromea sobre la demanda de Blake Lively

Judd Apatow, cineasta y cómico, ha presentado los premios DGA, donde ha bromeado sobre varias películas como Anora o Wicked, pero sin duda sus comentarios sobre la película It Ends with Us y sus protagonistas envueltos en una batalla legal, Blake Lively y Justin Baldoni, han captado la atención del público.

La lucha entre ambos continúa evolucionando. Recientemente, Baldoni presentó una contrademanda en la que acusa a Lively y a su esposo, Ryan Reynolds, de difamación, buscando una compensación de 400 millones de dólares por daños. Asimismo, el publicista Jed Wallace interpuso una demanda contra Lively, alegando que sus declaraciones, sobre que fue contratado por el equipo de relaciones públicas de Baldoni para ayudar en una supuesta campaña de difamación, han dañado su reputación profesional.

Justin Baldoni y Blake Lively en It Ends With Us | Cordon Press

Por el momento se siguen sumando capítulos a esta enrevesada trama, saliendo a la luz varias pruebas, como audios y vídeos de ambos.

En torno a todo este drama que está impactando a toda la industria de Hollywood, Apatow no ha dudado en bromear con la situación para dar inicio a su monólogo en la gala.

"Me encantó Wicked. La vi cuatro veces en los primeros cuatro días. Fue la película musical más taquillera de todos los tiempos. ¿Lo sabían? Por lo general, para ganar tanto dinero, tienes que demandar a Blake Lively", bromea.

El director también ha expresado su asombro por el revuelo en torno a la película: "Se ha liado demasiado para una película tan terrible".

Después de que Chelsea Handler también hablara de ellos en los Critics' Choice Awards, no cabe duda de que el caso de Blake y Baldoni no es solo la comidilla de las redes sociales, también de Hollywood.