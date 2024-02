Josh Hartnett impacta con su reaparición pública años después de dejar Hollywood

Josh Hartnett alcanzó la fama a nivel internacional con el estreno en el año 2001 de Pearl Harbor. Esta película fue la que situó al actor en la cima para convertirse en una potencial estrella, pero él decidió seguir otro camino.

Ya confesó en su momento que tuvo la oportunidad hasta de interpretar a Superman y Batman, pero lo rechazó. Desde que se retiró de la vida pública ha continuado participando en series y películas, pero siempre alejado del foco mediático.

En la actualidad vive en Inglaterra con su mujer y sus tres hijos y no participa de los eventos que se organizan en Hollywood. Por eso, ahora ha sorprendido mucho su reaparición pública en los Premios SAG. De hecho, era su primera vez acudiendo a esta gala.

El equipo de Oppenheimer, Josh Hartnett incluido, en los SAG Awards | Getty

Hartnett ha desfilado como el resto de actores por la alfombra roja porque estaba nominado junto al resto del reparto de Oppenheimer en la categoría de Mejor Actuación de un Elenco en una Película. Él interpreta en la cinta al fallecido físico nuclear ganador del Nobel Ernest Lawrence. Llevando un esmoquin negro acompañado por un broche negro, el actor ha aparecido sonriente en esta entrega de premios celebrada en el Shrine Auditorium y Expo Hall.

Josh ya explicó en un programa de televisión australiano en 2021, The Project, cuál era el motivo de su alejamiento: "Lo más importante para mí es que disfruto mucho haciendo películas, pero la industria en sí era abrumadora para un chico de 21 años. Había paparazzi en cada esquina, no se podía ir a ningún sitio sin ser acosado. Y decidí que no necesitaba eso en mi vida, y todavía podía hacer películas y vivir fuera de ello".

Se centró en películas y programas independientes como Penny Dreadful o Black Mirror. Ha tenido que llegar Oppenheimer y estar nominada a cuatro premios SAG para que el actor reaparezca y se anime a pasear por una alfombra roja. Además, Hartnett y el resto del reparto están de enhorabuena porque finalmente, la película de Christopher Nolan se ha llevado el premio a Mejor Actuación de un Elenco en una Película.