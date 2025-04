Jeremy Renner asegura que "murió" cuando le atropelló una quitanieves: "Escuché todos los huesos romperse"

El inicio de 2023 marcó uno de los momentos más difíciles en la vida de Jeremy Renner. La estrella de Marvel estuvo al borde de la muerte tras un grave accidente con una máquina quitanieves que le pasó por encima, causándole más de 30 fracturas.

Tras sobrevivir al accidente y someterse a múltiples cirugías, Renner aseguró que había vuelto a nacer, afrontando la recuperación con positividad. Además, no solo tuvo que hacer frente a las secuelas físicas, sino también a las emocionales, por lo que recurrió a distintas formas de terapia.

Ahora, 2 años después, el actor ha detallado en sus memorias, My Next Breath, cómo fue vivir aquel infierno: "Pude ver toda mi vida. Pude verlo todo al mismo tiempo. Pudo haber durado diez segundos o cinco minutos", escribe. "Sé que morí… Cuando llegaron los paramédicos, anotaron que mi corazón había caído a 18 latidos por minuto, y con 18 latidos por minuto, básicamente estás muerto".

En las páginas del libro narra cómo actuó instintivamente para salvar a su sobrino de ser atropellado por una quitanieves, aunque su heroica decisión tuvo un desenlace devastador, quedando atrapado bajo la enorme máquina.

"Seis malditas ruedas, setenta y seis cuchillas de acero, 14.000 libras de máquina, todo alineado contra un cuerpo humano", explica. "Oigo crujir todos los huesos… cráneo, mandíbula, pómulos, muelas: peroné, tibia, pulmones, cuencas de los ojos, cráneo, pelvis, cúbito, piernas, brazos, piel, crujir, chasquido, crujir, apretar".

El actor acabó con 14 costillas rotas, una fractura de columna, una tibia rota, un pulmón perforado, un hígado rebanado, una clavícula rota y dislocada y una laceración importante en la cabeza.

Además, señala: "No tenía plena conciencia del desastre en que estaba convertido mi cuerpo. Lo cierto es que mi caja torácica colapsada y mi hombro y clavícula rotos y dislocados habían contribuido a comprimir mi pulmónhasta el punto de asfixiarme".

No obstante, según cuenta en el libro, una de las lesiones más estremecedoras fue la que afectó a su ojo izquierdo: "salió violentamente de mi cráneo" debido a una fractura en el hueso orbital que rodea la cuenca ocular.

"Podía ver mi ojo izquierdo con mi ojo derecho", revela Renner.

A pesar de que su cuerpo había perdido 6 litros de sangre y estaba destrozado con múltiples fracturas, su vida corrió un peligro inminente debido a la hipotermia. "Con las temperaturas esa mañana rondando los cero grados y mi cuerpo en shock, atrapado en una entrada helada, el frío fulminante empezó a azotarme peligrosamente", expone.

Después del aterrador accidente, Renner revela que la primera nota que escribió fue una desgarradora súplica para que su familia acabase con su vida "en caso de tener que vivir conectado a una máquina o a analgésicos fuertes para continuar".

"Elijo NO seguir una vida deshonesta. He vivido todo lo que he querido", escribió.

Tras interminables cirugías, el actor fue dado de alta el 13 de enero, pero el camino hacia su recuperación iba a ser largo. "Todo estaba inmovilizado", escribe. "Mi cuerpo estaba lleno de titanio, contusiones, grapas y huesos aún destrozados por todo mi cuerpo".

Jeremy Renner rehabilita en casa | Instagram

Respecto a su rehabilitación, cuenta que tuvo que instalar varias máquinas en su casa: "Junto con una gran cantidad de suplementos, usaríamos pelotas y bandas, rodillos, una cinta de correr antigravedad, mangas de compresión Normatec, lo que fuera".

"Pero ese impulso por recuperar la normalidad, por ir más allá de los límites, es lo que siempre me ha ayudado a superar cualquier desafío en mi vida, no solo después del accidente", admite.

Finalmente, Renner revela que no se arrepiente de casi haber dado su vida para salvar la de su sobrino. "Tenía que hacer algo", escribe.