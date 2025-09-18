Jennifer Lopez se pasa al rubio platino y todo el mundo la confunde con Gwen Stefani

Jennifer Lopez protagoniza El beso de la mujer araña (Kiss ofthe Spider Woman), una película musical para la que ha sufrido varios cambios de look.

Ahora, en unas imágenes recientes que ha compartido en su cuenta de Instagram podemos ver a JLo con un color de pelo completamente radical al suyo habitual, el rubio platino.

"Ponerse en la piel de Aurora fue como bailar a través de la época dorada del cine... con todo el brillo, el glamour y mucho baile. Retroceder en el tiempo nunca había sido tan divertido", escribe en el post.

En las fotos vemos a Lopez caracterizada del personaje con un look muy años 50 con el pelo recogido en una cinta mientras posa frente al espejo.

El beso de la mujer araña (Kiss ofthe Spider Woman) está dirigida por Bill Condon, director de Dreamgirls o La Bella y la Bestia. Con este film regresa al musical cinematográfico en esta deslumbrante fantasía en tecnicolor.

La película cuenta la historia de Valentín (Diego Luna), un preso político, comparte celda con Molina (Tonatiuh), un escaparatista condenado por indecencia pública. Ambos forjan un vínculo improbable mientras Molina relata la trama de un musical de Hollywood protagonizado por su diva favorita del cine, Ingrid Luna (Jennifer Lopez). Basada en el exitoso musical de Broadway ganador del premio Tony.

La nueva y visionaria adaptación de Bill Condon se basa en la aclamada novela de 1976 El beso de la mujer araña, del escritor argentino Manuel Puig, y en el musical de Broadway homónimo, ganador del premio Tony, del dramaturgo Terrence McNally (Master Class, Ragtime) y el dúo de compositores y letristas John Kander y Fred Ebb (Cabaret, Chicago).

Escrita para la gran pantalla y dirigida por Bill Condon, esta adaptación visualmente impactante y emotiva está protagonizada por el nominado al Premio Emmy Diego Luna (Andor, Y tu mamá también), Tonatiuh (CarryOn, Tierra Prometida) y la superestrella nominada al Premio Emmy y al Grammy Jennifer Lopez (Hustlers, Un romance peligroso), quien también es productora ejecutiva junto a Diego Luna.