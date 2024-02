Jennifer Lopez desvela que su estilista le suplicó que no se pusiera el icónico vestido verde de Versace

Jennifer Lopez se encuentra viviendo un muy buen momento a nivel personal y profesional. Además de haber retomado su relación con Ben Affleck y haber vuelto a construir una vida juntos, la actriz y cantante acaba de estrenar nueva película cuya banda sonora pertenece a su nuevo álbum musical This is me... Now.

En este nuevo proyecto, JLo ha mostrado a través de explícitas letras cómo ha sido volver con Affleck y darse una segunda oportunidad. Además de su estelar carrera como cantante y actriz, también se ha vuelto todo un referente en moda.

En una entrevista reciente con Vogue repasando sus 17 momentos más importantes dentro del mundo de la moda, ha hecho una confesión inesperada sobre uno de los vestidos más icónicos que ha llevado en su carrera: el famoso vestido verde de Versace.

Jennifer Lopez en Los Grammy del año 2000 con el icónico vestido verde de Versace | Gtres

Para refrescar memorias, llevó este look en el año 2000 en una ceremonia en los Grammy y causó un auténtico revuelo. Más tarde, en 2019 en la Fashion Week de Milán, desfiló para Versace llevando una nueva versión del mismo vestido y desató la locura en internet. Los años no habían pasado para ella y lo lució más espectacular que nunca.

Jennifer Lopez desfilando para Versace en la Milan Fashion Week Spring/Summer 2020 | Getty

Viendo el vestido, Lopez ha dicho lo siguiente en la entrevista: "Esto es lo que se ha convertido en el famoso vestido verde de Versace. Lo llevé hace 20 años en los Grammy. Era un vestido que otras personas ya habían usado. Mi estilista me dijo: 'Por favor, no lo uses. Alguien más lo ha usado'. Yo estaba como: 'Bueno, lo compraste y luce mejor, así que me lo voy a poner'. Y así lo hice, y causó un gran revuelo".

"Creo que siempre he sido una colaboración con todos los estilistas con los que he trabajado. Trabajé con Andrea Lieberman durante muchos años, y luego con Rob Zangardi y Mariel Haenn hasta el presente, y siempre ha sido una colaboración".

Ha finalizado diciendo: "Creo que cada generación necesita su tipo icónico de vestido de Marilyn, y este es el vestido para esta generación. ¿Por que se convirtió en eso? Fue solo un momento en que el viento se abrió, salí al escenario y simplemente sucedió".

Así es como Jennifer Lopez ha contado que, por consejo de su entonces estilista Andrea Lieberman, casi no se pone el vestido. Lo bueno es que ella tuvo la última decisión y obró sabiamente porque, tras eso, se volvió todo un icono dentro del mundo de la moda.