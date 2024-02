Las explícitas letras de Jennifer Lopez sobre su vida sexual con Ben Affleck en su película: "Deslizándote dentro de mí"

Jennifer Lopez y Ben Affleck se separaron en el año 2004, pero retomaron su relación en el año 2021 y se casaron en 2022. La vuelta de esta pareja fue todo un boom y, desde entonces, no se han vuelto a separar.

La actriz y cantante se encuentra, además, en un muy buen momento a nivel profesional. La última novedad en su carrera es que ha sacado un nuevo álbum musical tras nueve años. El proyecto se titula This Is Me... Now, una secuela del disco que sacó hace 20 años después de su ruptura con Affleck, y ha salido junto con una película escrita y protagonizada por ella con el mismo título.

Inevitablemente, las letras están dando mucho que hablar, como pasó por aquel entonces. En este caso, Lopez ha sido muy explícita en lo que se refiere a su reencuentro con Ben tras tantos años y a cómo se echaron de menos. De hecho, ha querido incluso reflejar a través de las canciones sus momentos íntimos con el actor.

"Diferentes caminos, dos almas perdidas. Nunca pensé que encontraríamos nuestro camino de vuelta. Podríamos haber perdido lo que más importaba. ¿Cómo podía vivir con eso?", dice la letra de Greatest Love Story Never Told.

Ben Affleck y su mujer Jennifer Lopez en el estreno de la película del actor 'Air' | Getty

"Echando de menos tu cuerpo, poniéndote encima de mí, deslizándote dentro de mí. La forma en que te monto, los cuerpos se alinean, mira nuestro ritmo. Me olvido del mundo cuando estamos solos. Lo único que me hizo sentir como en casa".

Esta canción trata directamente cómo son sus relaciones íntimas y habla de cómo, desde que han vuelto, "nunca dejan pasar" la oportunidad de practicar sexo. A esta canción se une otra titulada Dear Ben. Pt. II, que es la continuación de la que publicó hace años titulada Dear Ben.

"Cuando pienso en que me dejarás caer, tú levantas mi esperanza y si intento echarte tú tratas de acercarte. Me recuerdas por qué eres el hombre que elegí. Estas son las cosas que más me gustan. Me enseñaste lo que es. Me enseñaste lo que necesitaba. Estaba perdida, tú eras la pieza que faltaba. Nos miramos a los ojos. No necesitamos hablar a pesar de la distancia, nosotros nunca estuvimos fuera del alcance", dice Dear Ben. Pt. II.

Otra de las partes más sonadas de esta letra es: "Las estaciones cambian, pero el amor recuerda. Te lo enseñaré. Te envolveré con mis brazos. Quiero consolarte, mirarte a los ojos y ver que te has hecho mayor. Estoy comprometida. Estoy en esto, admítelo. Te adoro".

Sin duda alguna, Jennifer López ha querido inspirarse en la historia de amor que ha vivido con su marido para volver a la industria musical tras nueve años por todo lo alto. Lo ha hecho apelando al romanticismo y siendo muy explícita tratando todo lo que han vivido y cómo se siente en esta nueva etapa que están viviendo juntos.