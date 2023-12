Jennifer Lopez confiesa el trastorno que aún sufren ella y Ben Affleck por su primera ruptura hace 20 años

This Is Me... Now es el noveno álbum de estudio de Jennifer Lopez. Disco junto al que ha protagonizado una especie de película complementaria que muestra cómo es su vida junto a su marido, el actor Ben Affleck.

Una idea que no fue aprobada por todo su círculo más cercano: "Como artistas, tenemos que seguir nuestro corazón y esta soy yo siguiendo mi corazón y haciendo algo que tal vez todos no pensaron que fuera la mejor idea, pero tenía que hacerlo", explica a Variety sobre mostrar su intimidad junto a Ben.

Para después, revelar: "ambos tenemos trastorno de estrés postraumático", explica. Unas declaraciones que hacen referencia a las consecuencias que padecen por la exposición que tuvieron a los medios tras la ruptura que sufrieron hace 20 años, cuando cancelaron su compromiso antes de casarse.

Ben Affleck y Jennifer Lopez | Gtres

"Pero ahora somos mayores. Somos más sabios. También sabemos lo que es importante, lo que es realmente importante en la vida, y no se trata tanto de lo que piensen los demás. Se trata de ser fiel a quien eres", justifica.

Para luego explicar qué es lo que vamos a encontrar en esta película: "Tienes que verla y experimentarla para entenderla. Por eso lo llamo una experiencia musical. Porque hay música, puedes verla, puedes escucharla y luego podrás vivirla".

Jennifer Lopez y Ben Affleck se convirtieron en una de las parejas más mediáticas de principios de los 2000. Fue en el 2002 cuando se prometieron pero acabaron rompiendo su relación en el 2004.

Su relación y posterior ruptura fue de lo más comentado entonces por los medios y esta exposición les pasó factura. Aún así ambos rehicieron sus vidas, se casaron y tuvieron hijos.

Pero el tiempo les daría una segunda oportunidad en el 2021. Un año después se casaron en dos ceremonias distintas, una en Las Vegas más informal y otra mucho más oficial en la casa de Ben Affleck.