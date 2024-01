Jason Momoa reaparece junto a sus hijos, que ya están enormes, tras firmar el divorcio y revelar que vive en la carretera

Estos últimos meses Jason Momoa ha acaparado gran variedad de titulares. Esta semana ha salido noticia después de que Lisa Bonet haya oficializado la solicitud de divorcio y, tan solo un día después, llegaba el acuerdo por ambas partes. Al parecer, la ya expareja ha llegado a un entendimiento de forma amistosa en el que se ha firmado la custodia compartida de sus dos hijos, como se puede ver en el vídeo de arriba.

A pesar de este duro trance, Jason Momoa está de enhorabuena porque varios de sus proyectos están saliendo a la luz. On the Roam, su nueva serie documental para Max, ya es una realidad. En una entrevista promocionándola, el actor ha contado que ya no tenía casa debido a sus compromisos profesionales: "Vivo en la carretera".

Sin duda, son muchos los cambios y las emociones vividas desde su separación, pero Momoa mantiene los pies en la tierra gracias a sus dos hijos: Lola Iolani y Nakoa-Wolf. Ambos fruto del matrimonio con Lisa Bonet. Ahora, el actor ha compartido con ellos una bonita velada en la proyección del documental Common Ground.

Jason Momoa y sus hijos | Reuters

Según Daily Mail, Jason Momoa ha acudido junto a sus dos hijos a ver el documental Common Ground en Beverly Hills, Los Ángeles. Los tres han aparecido muy sonrientes y han posado ante las cámaras habiendo pasado pocos días desde la firma del acuerdo de divorcio.

Los hermanos se han mostrado cómplices y felices de acompañar a su padre en la proyección del nuevo documental del que ha formado parte junto a otros rostros conocidos como Ian Somerhalder, Woody Harrelson, Donald Glover o Laura Dern. En la cinta, todos los actores tratan de explorar cómo muchos de los problemas de los seres humanos guardan relación con el estado del suelo del planeta.

Tanto la hija mayor como el pequeño estaban muy guapos y, además, muy mayores. Mientras que Lola Iolani iba muy elegante con un bonito vestido, un abrigo y el pelo recogido, su hermano optaba por un look más informal con pantalones y una chaqueta.

Momoa, por su parte, sale en las imágenes muy alegre mientras envuelve a sus hijos con su brazo mostrando su orgullo de padre para hacerse las instantáneas. Además, es inevitable observar el enorme parecido entre padre e hijos, ahora que los jóvenes son más mayores.

Si bien la semana no ha sido la más fácil de la vida de Jason Momoa y su familia, parece que sus hijos y él continúan unidos y en perfecta sintonía. Ya están tratando de pasar página y continuando con sus respectivos compromisos apoyándose los unos a los otros.