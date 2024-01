Jason Momoa desvela que no tiene casa tras firmar su divorcio con Lisa Bonet: "Vivo en la carretera"

Jason Momoa se encuentra viviendo una auténtica montaña rusa de emociones. Su vida personal dio un vuelco con el anuncio de su separación de Lisa Bonet en 2022 y no ha sido hasta hace unos días cuando la solicitud de divorcio se ha hecho oficial.

Ambos actores han tardado nada más y nada menos que un día en firmar un acuerdo de divorcio. Una decisión rápida, tomada de mutuo acuerdo y de forma amistosa, en la que la pareja ha dejado claro que la prioridad son sus dos hijos.

Jason Momoa junto a sus hijos en la premiere de 'Sin tiempo para morir' | Getty

El acuerdo incluía la custodia compartida y la división de los gastos de manutención. Lo que sorprendentemente no venía en el acuerdo al no solicitarlo Bonet ha sido la manutención conyugal, como puedes ver en el vídeo de arriba. La firma de este acuerdo de divorcio ha puesto punto y final a una de las rupturas más sonadas de estos últimos años en Hollywood.

El actor de 44 años ha atravesado una etapa personal complicada, pero a nivel profesional parece estar en un muy buen momento. Tras el estreno de Aquaman y el Reino Perdido el intérprete hawaiano se encuentra viajando por su nueva serie documental de Max: On the Roam.

En este proyecto se podrá ver a Jason Momoa viajando y visitando artesanos que crean todo tipo de objetos, desde bicicletas a helicópteros. En una entrevista para ET promocionando On the Roam, Momoa ha contado que ahora mismo no tiene casa.

Al parecer, él prefiere que sea así porque a día de hoy le están pasando muchas cosas a nivel profesional. Habiendo dicho esto, Momoa ha comentado lo siguiente: "Vivo en la carretera".

Esto, ha dicho el actor, puede sorprender: "Siempre estoy en estos lugares extraños. Me encontrarás en la carretera". El protagonista de Aquaman ha confesado que la gente cuando le ve en estos sitios le dice: "¿Qué diablos estás haciendo en nuestra ciudad?".

Jason Momoa en albornoz entrando en un supermercado | Cordon Press

"Me encanta la idea de estar con gente normal y corriente y hacer mi oficio, que es filmar, y luego mostrarlo. Y por eso, pienso que al hacerlo durante tanto tiempo, sentí curiosidad por ello".

Momoa ha confesado que On the Roam parte de esta curiosa costumbre suya y que le gusta: "Estas son las cosas que realmente quiero hacer". A esto ha añadido que quiere "crear algo y transmitirlo a organizaciones benéficas" porque "se siente bien".

Con esta nueva serie documental Jason Momoa va a mostrar su pasión por la artesanía y va a "honrar a esas personas" que le inspiran. Realmente el no tener casa, hoy por hoy, no supone un problema para un superhéroe de esta categoría, ya que para él lo más importante es "mostrar estas cosas tan geniales y esparcir algo de amor".