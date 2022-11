James Cameron explica su plan B si 'Avatar: El sentido del agua' no arrasa en taquilla

'Avatar' ha pasado a la historia como la película más taquillera de todos los tiempos a nivel global, pero de este hito en la industria del cine ya han pasado 13 años.

La secuela del fenómeno mundial llegará el próxima 16 de diciembre, pero su director, James Cameron, no las tiene todas consigo.

'Avatar: El sentido del agua' | 20th Century Studios

El último tráiler de la secuela ya se ha estrenado y promete continuar la historia de Jake Sully (Sam Worthington) y Ney'tiri (Zoe Saldaña). Ambos han formado una familia, pero se verán obligados a abandonar su hogar ante una antigua y conocida amenaza.

No hay duda de que 'Avatar: El sentido del agua' tiene muy buena pinta, pero al director le preocupan los números en taquilla pues siente que la pandemia y la popularización del streaming han mellado la cultura de ir al cine.

'Avatar: El sentido del agua' | 20th Century Studios

La secuela de 'Avatar' pretende recordar al espectador la magia de ir al cine, pero su director ya se ha preparado para el fracaso.

En una entrevista con 'Total Film', James Cameron ha revelado que él y su equipo tienen hasta tres películas más de 'Avatar' planeadas, pero que, si no es rentable esta secuela en la gran pantalla, tan solo harían una más para cerrar el ciclo.

'Avatar: El sentido del agua' | 20th Century Studios

"Completaríamos la historia con la tercera película, pero no seguiríamos sin fin. Si no es rentable, no seguiremos", explicaba en la entrevista.

Sea como sea, 'Avatar: El sentido del agua' está causando mucha expectación, pues son muchos los que llevan más de una década esperando seguir viendo las aventuras y desventuras de los Na'vi en la idílica Pandora.

...

Seguro que te interesa:

Sigourney Weaver vuelve a 'Avatar' y este es su sorprendente personaje en 'El sentido del agua'