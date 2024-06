Jake Gyllenhaal revela que es legalmente ciego desde hace décadas: "Me gusta pensar que es una ventaja"

Hay muchos actores que conviven con enfermedades o discapacidades, pero que no les impiden desarrollar su trabajo. Algunos de ellos lo han llevado en secreto para el gran público como en su día Amy Schumer o Brad Pitt con su prosopagnosia.

Pero no pensábamos que Jake Gyllenhaal tenía unos problemas tan agudos de visión. El actor de Road House ha explicado que es legalmente ciego en una entrevista con The Hollywood Reporter.

Jake Gyllenhaal en la playa | Gtres

Al parecer, tiene una visión de 20/1250 dioptrías, lo que se considera próximo a la ceguera. A sus 43 años, ha explicado que ha estado usando gafas correctivas intensivas desde que tenía aproximadamente 6 años. Nació con un ojo vago que se le corrigió naturalmente, pero todavía se considera ciego.

El actor Jake Gyllenhaal | Gtres

Un ejemplo de que con trabajo duro se pueden superar muchos obstáculos, como ha demostrado el intérprete en su última cinta en la que grabó peligrosas escenas de acción junto a Connor McGregor y para la que se convirtió en todo músculo.

"Me gusta pensar que es una ventaja", aseguró. "Nunca he conocido nada más. Cuando no puedo ver por la mañana, antes de ponerme las gafas, es un lugar donde puedo estar conmigo mismo", comentó, añadiendo que su ceguera le ha ayudado como actor en algunas películas como en Southpaw, en la que se quitó sus lentillas en la escena que le revelan que su mujer ha muerto para obligarse a escuchar más atentamente.