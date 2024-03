El motivo detrás de estas palabras de Jake Gyllenhaal a Patrick Swayze, el querido actor de Dirty Dancing: "He estado pensando en él"

Jake Gyllenhaal ha sorprendido a todos sus seguidores de Instagram con una de sus últimas publicaciones en la red social donde ha publicado una imagen con el desaparecido y legendario actor de Dirty Dancing, Patrick Swayze.

En la foto aparecen los dos en una actitud muy cómplice, seguramente después de haber coincidido en la película de 2001 Donnie Darko. Años después Patrick Swayze moría a los 57 años a causa de un cáncer de páncreas.

"He estado pensando en el tiempo que trabajé con Patrick en Donnie Darko y en volver a ver a este gran hombre en la Road House original y en tantas otras películas. Nunca he dejado de ser fan. Tenía un gran talento y sigo teniendo mucho respeto y admiración por lo que presentó al mundo. Nunca olvidaré su amabilidad hacia mí cuando estaba empezando; no tenía que tomarse el tiempo, pero siempre lo hacía. Esta vez creamos un RH diferente, ¡pero esperamos que se haya divertido viendo!", escribe.

El motivo de este mensaje tan emotivo se debe a que ahora Jake ha tomado el testigo de Patrick y ha hecho una nueva versión de la película Road House, cinta que ya protagonizó Swayze en los años 80.

Patrick Swayze en Road House en 1989 | Cordon Press

Para el papel Gyllenhaal ha tenido que someterse a un duro entrenamiento para alcanzar el físico que requería la película y, ahora, el actor es todo músculo.

Jake Gyllenhaal interpreta a Dalton en Road House, un ex peleador de la UFC, que trata de huir de su oscuro pasado e inclinación por la violencia. Dalton apenas se mantiene a flote gracias a la reputación que lo precede, cuando es reclutado por Frankie (Jessica Williams), dueña de un bar en los Cayos de Florida. Ella lo contrata como su nuevo encargado de seguridad, con la esperanza de impedir que una violenta pandilla que trabaja para el criminal Brandt (Billy Magnussen), destruya su querido bar.