Ireland Baldwin es la hija mayor de Alec Baldwin y la única que tuvo junto a su exmujer, Kim Basinger. Tras el mediático divorcio de la pareja en 2002, Alec volvió a encontrar el amor cuando conoció en 2011 a su actual esposa, Hilaria Baldwin.

La pareja consolidó su relación casándose tan solo 1 año después de conocerse y formando una gran familia de 9. Carmen Gabriela de 9 años, Rafael Thomas de 7, Leonardo de 6, Romeo Alejandro David de 4, Eduardo Pau Lucas de 2, María Lucía de 1 e Ilaria Catalina Irena de apenas 4 meses de vida.

La familia nunca ha tenido problema en mostrar por redes la parte más personal de sus vidas y parece que la hija mayor de Alec ha escogido el mismo camino. Y es que no es de extrañar ver a Ireland Baldwin sincerándose por redes o incluso contando traumáticos episodios de su vida como cuando sufrió una violación de adolescente.

Ahora, la modelo de 27 años, se encuentra en su mejor momento después de haber superado sus problemas alimenticios y su adicción las drogas, que puedes ver en detalle en el vídeo de arriba, y no duda en hacer uso de redes como Tiktok para visibilizar estos problemas.

Y es que no todo iba a ser malo en su vida, pues la joven y su novio, el músico André Allen Anjo, reconocido como RAC, esperan un bebé. Así lo han comunicado en una publicación conjunta en Instagram en la que han mostrado la ecografía. "Feliz año nuevo" han escrito en la descripción de la imagen junto a un corazón rojo.

La familia Baldwin comienza el año de la mejor forma trayendo al mundo a otro "Baldwinito" pero esta vez, ha sido la hija de Alec la encargada de hacer abuelo por primera vez al famoso actor, con quien mantiene una bonita relación a pesar de haber tenido sus altibajos.

Lo más llamativo de todo es que los hijos de Alec se van a llevar muy poco con su nieto. Por ejemplo, la recién nacida, Ilaria, se llevará escasos meses con el futuro bebé, que será su sobrino.

No obstante, que Ireland esté embarazada no ha hecho más que alegrar a sus seguidores y amigos, como a Rumer Willis, la hija de Bruce Willis y Demi Moore, quien también anunciaba hace poco que estaba esperando un bebé. La actriz ha comentado en la publicación de su amiga: "Vamos!, no puedo esperar para conocerte pequeño".