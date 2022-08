Ireland Baldwin se rapa el pelo y supera uno de sus miedos: "Haz cosas que te asusten"

La modelo Ireland Baldwin ha mostrado enInstagram su nuevo corte de pelo. Un cambio radical en el que la artista ha decidido raparse la cabeza y decolorarse el pelo en un tono rubio platino.

"No me digas que no haré algo porque lo haré. Zumbido para hairmettle", comentó Baldwin junto a su última publicación donde mostraba su cambio de look.

Baldwin fue comentando paso a paso el proceso a través de sus stories de Instagram, donde dejó el siguiente mensaje:

"Haz cosas que te asusten. Haz cosas que otras personas dicen que nunca harás. Mi cabello fue destruido tras años de decoloración, modelaje y tonterías desde que tenía 17 años", explicaba. "Hace mucho tiempo que necesitaba un reinicio/actualización. Siempre quise hacer esto, pero siempre tenía miedo. Ahora que no me importa lo que piensen los demás, me siento más hermosa que nunca".

Por su parte, la estilista Hannah Bonetti, responsable de este cambio también subió un vídeo sobre el proceso de creación con el siguiente texto para su cuenta de Instagram.

"Tuve el placer absoluto de ayudar a Ireland a adentrarse sin miedo en un territorio desconocido esta tarde. Estábamos planeando un gran cambio (algo en el flequillo...), pero ninguno de nosotros esperaba que nuestra sesión terminaría en una transformación de esta magnitud. Agradecida de tener clientes que ponen todo de sí mismos en mi silla y confían en mí con momentos tan radicales como este. Hoy fue una celebración de despojarse de lo que ya no nos sirve".

El complicado momento que atraviesa Ireland Baldwin

Las cosas nunca han sido fáciles para la hija de Alec Baldwin y Kim Basinger. La modelo quién se mantiene muy activa en redes sociales ha expresado recientemente un proceso muy duro al que tuvo que enfrentarse durante su adolescencia, tras verse obligada a abortar después de sufrir una violación. Puedes ver en detalle el mensaje que hizo público en su cuenta de TikTok, a través del vídeo que te dejamos al inicio de la noticia.

Además, actualmente está afectada por el proceso judicial en el que se ha visto envuelto su padre, tras ser acusado de disparar a la directora de fotografía Halyna Hutchins. Sin embargo, la actriz sigue apoya en su comunidad, demostrando cómo a pesar de las adversidades consigue labrar su fortaleza poco a poco. Asegurando que abriéndose a sus seguidores ha encontrado la forma de obtener el apoyo que necesita para seguir adelante.

Este nuevo cambio de look supone un esfuerzo por superar sus miedos, animando a sus seguidores a que hagan pequeños cambios para sentirse más cómodos y felices.

