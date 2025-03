El incómodo momento de Hilaria y Alec Baldwin durante una entrevista: "Cuando yo hablo, tú no hablas"

Alec Baldwin y su mujer Hilaria Baldwin se encuentran actualmente promocionando su nuevo reality show The Baldwins, donde la pareja comparte su día a día en familia con sus 7 hijos.

El matrimonio se casó en 2012 y desde entonces han acaparado en numerosas ocasiones la atención mediática. Pero esta vez ha sido en la alfombra roja de la reapertura de Planet Hollywood, donde han protagonizado un tenso e incómodo momento mientras concedían una entrevista hablando sobre su nuevo programa.

Alec e Hilaria Baldwin anuncian un reality junto a sus 7 hijos | TLC

"Todos los padres saben que la rutina es fundamental. La rutina es clave, digamos", comenta Hilaria a Extra. "Es esencial. Pero creo que intentar, todos los días...". Pero antes de que pudiese finalizar la frase, Alec la interrumpe para decir: "¿Cómo se dice esencial en español?".

La modelo responde a la pregunta en español sin miedo a las críticas por volver a usar su acento. Recientemente, durante un episodio de su nuevo programa, dejaba clara su postura ante las críticas por su "forzado acento español".

A lo largo de la entrevista, Alec interrumpe en varias ocasiones a su mujer, quien, cansada de esa dinámica, detiene la entrevista para decir: "Me estás distrayendo ahora mismo. ¿Por qué? ¿Por qué me distraes? Dios mío, me estás molestando, para. No es agradable, no. Me está distrayendo".

Ante esta reacción por parte de su mujer, el actor comienza a hacer gestos y muecas con su rostro que al parecer molestaron aún más a Hilaria, hasta el punto de decir: "Me voy de esta entrevista".

La entrevistadora trata de calmar esta situación de tensión entre la pareja reconduciendo de nuevo la entrevista, a lo que Hilaria vuelve a centrarse en lo que estaba diciendo mientras el actor se gira momentáneamente para hablar con otra persona de las allí presentes.

Pero durante otra parte de la entrevista se vuelve a repetir el mismo incidente. Sin embargo, esta vez Hilaria responde de forma más contundente y seria: "¡Dios mío! Cuando yo hablo, tú no hablas", dice seria. Para volver a repetirle: "No. Cuando yo hablo, tú no hablas".

Los usuarios de internet no han tardado en comentar este incidente en redes sociales, diciendo: "Ella actúa como una adolescente hablando con su padre" o fue "muy grosera" e "irrespetuosa" con Alec.