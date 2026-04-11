UN ACCIDENTE IMPACTANTE
Ian McKellen recuerda su caída durante una función por la que fue hospitalizado a los 85 años: "Una sensación de horror"
Ian McKellen sufrió una dura caída del escenario sobre un espectador mientras interpretaba una obra, teniendo que ser hospitalizado. Casi dos años después, el actor ha confesado que fue "muy impactante" y que "estaba fuera de control".
Publicidad
El actor Ian McKellen fue noticia en junio de 2024 por sufrir un aparatoso accidente mientras actuaba sobre el escenario. El actor tuvo que ser hospitalizado con lesiones en las vértebras y una muñeca fracturada. Además, ha seguido teniendo dolores en los hombros y psicológicamente también le afectó durante las semanas posteriores, poniéndose nervioso por si alguien chocaba contra él.
Casi dos años después de este "horrible" incidente, tal y como él lo definió, el legendario intérprete ha recordado aquel fatídico día del que aún le cuesta hablar.
"Cuando me caí del escenario en el regazo de un desafortunado espectador, le dije al público que llenaba la sala: 'Yo no hago esto'", ha señalado McKellen, de 86 años, a Los Ángeles Times. "Es decir, soy un actor que tiene el control de lo que hace", ha explicado, añadiendo que en aquel momento pensó que sus heridas eran mucho más graves. "Mientras me tendían en el escenario, dije: 'Me estoy muriendo'. Y lo creía. Estaba fuera de control. Me sucedían cosas que no podía detener. Y lo que me queda es una sensación de horror. No quiero volver a experimentar jamás esa sensación de perder el control".
"En realidad no me gusta hablar de ello porque fue un incidente muy impactante", ha admitido sobre cómo fue el momento de la caída tras resbalarse con unos periódicos.
No obstante, si bien pudo regresar a los rodajes, como el de Avengers: Doomsday donde retoma a Magneto, las representaciones teatrales aún le cuestan: "Me encantó volver a estar frente al público. Conseguí que todos se rieran. Así que estoy bien. Pero aún no he participado en ninguna obra de teatro".
Publicidad