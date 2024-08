Primeras palabras de Ian McKellen tras su accidente en el escenario: "Llevaba un traje de gordo y eso me salvó"

El conocido actor británico Ian McKellen era hospitalizado en junio de este año tras caerse del escenario en plena función de teatro. Se encontraba representando Player Kings, una producción de Enrique IV, partes uno y dos de William Shakespeare, en el distrito teatral del West End de la capital inglesa. Durante una escena, McKellen tropezó y cayó fuera del escenario, provocándole un astillamiento en una vértebra y una fractura en la muñeca.

En unas declaraciones a Saga Magazine, la estrella de El señor de los anillos ha hablado por primera vez sobre este incidente, y ha confesado que el traje que llevaba en el momento de la caída le salvó de heridas más graves.

El actor Ian McKellen | Reuters

"He revivido esa caída no sé cuántas veces. Fue horrible", comenta el actor de 85 años. "Fue en la escena de la batalla. Se me enganchó el pie en una silla, e intentando quitármelo de encima empecé a deslizarme sobre unos periódicos que había esparcidos por el escenario, como si fuera en monopatín".

"Cuanto más intentaba quitármelo de encima, más rápido bajaba un escalón, caía sobre el proscenio y luego sobre el regazo de alguien de la primera fila. Empecé a gritar '¡Ayúdenme!' y luego '¡Lo siento! Yo no hago esto'. Cosas extraordinarias. Pensé que era el final de algo. Fue muy perturbador", añade.

"Tengo que seguir asegurándome a mí mismo que no soy demasiado viejo para actuar y que sólo fue un maldito accidente. No perdí el conocimiento, no me mareé, pero no he podido volver y han seguido actuando sin mí". Su suplente en la obra ha sido David Semark.

"No me siento culpable, pero el accidente ha defraudado a toda la producción. Siento mucha vergüenza. Esperaba poder reincorporarme a la obra en la gira, pero no pude", se lamenta el actor.

"Mis vértebras astilladas y mi muñeca fracturada aún no están curadas. No salgo porque me pongo nervioso por si alguien choca contra mí, y tengo dolores agónicos en los hombros debido a que toda mi estructura se ha sacudido. Pero llevaba un traje de gordo para Falstaff y eso me salvó las costillas y otras articulaciones. Así que he tenido suerte, pero... ¡que tengan cuidado los lectores de Saga!".

"El trabajo es una forma de... no negar que envejezco, pero sí de alejar mi mente de ello", menciona el actor sobre sus 85 años, 63 de ellos como actor.

Mientras el intérprete se recupera, aún llevando un collarín, todos sus seguidores pueden disfrutar de algunos proyectos en los que ha participado, como el clásico Hamlet, reconvertido en un thriller psicológico moderno llevado a la gran pantalla.