La exmujer de Hugh Jackman sentencia la relación del actor con Sutton Foster y apuesta a que no durarán: "Parece un adolescente"

Fue en septiembre de 2023 cuando Hugh Jackman anunció que se había separado de Deborra-Lee Furness después de casi 30 años juntos y dos hijos en común.

Desde entonces no se les ha vuelto a ver juntos ya que su relación ha ido empeorando con el paso del tiempo. De hecho, Deborra comunicó que se sentía traicionada y herida.

Puede ser que todo sea después de que a finales de años se hiciera pública la relación de Hugh Jackman con la actriz Sutton Foster, con la que Jackman compartió escenario en Broadway durante un año, antes de separarse.

Hugh Jackman y Sutton Foster | Getty

Ahora, una fuente ha revelado a InTouch que Deborra no cree que esta relación vaya a ser duradera: "Debs no oculta lo que siente por Hugh y Sutton jugando a las casitas. Cree que es una fantasía de rebote, y no se lo cree ni por un segundo. Ha bromeado con sus amigos diciendo que está apostando a cuánto durará, y apuesta a que será menos de un año".

"Desde su punto de vista, Hugh apenas tuvo tiempo de procesar su separación antes de lanzarse de cabeza a esta nueva relación con Sutton. Ella cree que se comporta como un adolescente y se muestra enfadada con el papel de felices para siempre que está representando con Sutton", explica.

Deborra y Sutton mantuvieron cierta relación ya que llegaron a tener citas dobles con ella y el entonces marido de Foster. Pero, ahora, todo ha cambiado.