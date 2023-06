Amy Schumer, muy crítica con Hilaria Baldwin y su mentira sobre sus orígenes españoles: "Nadie de su vida es de España"

A finales del año 2020 Hilaria Baldwin protagonizó una de las polémicas más curiosas de Hollywood cuando comenzaron a salir a la luz acusaciones de haber mentido sobre sus orígenes españoles, su acento y ser en realidad de Boston y no de Mallorca.

Hilaria, que se cambió el nombre de Hillary a su mayoría de edad, siempre había hablado orgullosa de sus raíces españolas, y su infancia en Mallorca. No obstante, a raíz de la controversia comenzó a salir información sobre ella negando sus afirmaciones ya que había nacido en Boston o que sus padres no tenían ninguna cultura española. También la acusaban de fingir su acento 'latino' o no conocer palabras en castellano, dado que siempre ha vivido en Estados Unidos.

Desde hace unos años esta polémica se ha ido apagando pero Hilaria se ha visto salpicada por otras como la acusación por homicidio involuntario de su marido Alec Balwin al disparar a la directora de fotografía del rodaje de la película 'Rust'. La fiscalía finalmente retiró los cargos y se reanudó el rodaje de la película pero todo este proceso supuso un duro golpe para la familia.

Amy Schumer | Getty

Ahora, en el especial stand-up titulado 'Contacto de emergencia', la actriz y cómica Amy Schumer ha revivido en su monólogo la polémica española de Hilaria Baldwin: "¿Sabéis quién es Hilaria Baldwin?". empezó Amy. "Lo estoy diciendo mal. Lo siento."

A continuación, Amy utiliza acento español para añadir: "Hilaria Baldwin. Es que no me cabe en la cabeza esta historia".

También recordó haber conocido a Hilaria "hace años" cuando estaban entre bastidores en 'Saturday Night Live', afirmó que Hilaria le dijo que era "de España", y utilizó "un acento español muy marcado". Unas declaraciones que recuerda a lo que dijo Salma Hayek en la que aseguró que Hilaria la engañó sobre su nacionalidad.

"Tienen una cantidad von Trapp de hijos", dijo Amy, refiriéndose a que Hilaria y su marido Alec Baldwin tienen siete hijos, la misma cantidad de hijos en 'Sonrisas y Lágrimas'. "Y les pusieron a todos, no estoy segura, pero nombres muy españoles como jamón, croqueta y flamenco".

Alec e Hilaria Baldwin con sus seis hijos en la alfombra roja de 'El Bebé Jefazo: Negocios de familia' | Getty

Amy continuó el monólogo contando cuáles son realmente las raíces de Hilaria: "Y todo esto estaría muy bien y sería precioso, si no fuera porque 'Hilaria from España' es en realidad Hillary de Boston", continuó Amy. "Esta mujer no es española en absoluto. Sus padres no son de España. Nadie de su vida es de España. Y entonces tú dices: "¡¿Qué?!".

"No estoy tratando de intimidar a un sociópata. Creo que lo que pasó fue que ella se fue a España. Y ha tenido la suerte de ir a España. Algunos de vosotros habéis estado. Es genial, ¿verdad? ¿No os encanta? A mí también me gusto mucho pero a Hillary de Boston... ¡le encantó!". Y Amy aseguró que Hilaria pensaría: "¡Yo voy a ser de allí!".

En su momento Hilaria pidió disculpas en su cuenta de Instagram por las confusiones que se pudieron hacer sobre su historia y su acento: "Mis padres nos criaron a mí y a mi hermano en dos culturas, americana y española y siento verdaderamente que pertenezca o las dos". Pidió perdón por las confusiones que pudo crear al respecto y asegura que esta criando a sus hijos con el mismo respeto hacia las dos culturas.