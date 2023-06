La hija de Charlie Sheen y Denise Richards habla sobre ser "trabajadora sexual": "Me encanta mi trabajo"

Hace un año salió la noticia que la hija mayor de los actores Denise Richards y Charlie Sheen, Sam J. Sheen, se había abierto una cuenta en OnlyFans. Tras ello, el popular actor de 'Dos hombres y medio' comentó que no estaba de acuerdo con esta decisión de su hija. Puedes verlo en el vídeo de arriba.

Ahora, la joven que tiene 19 años ha querido aclarar y matizar en qué consiste su empleo como "trabajadora sexual" a través de un vídeo que ha publicado en TikTok donde aparece frente al espejo mientras se maquilla.

De esta forma, Sami explica que ella no tiene sexo frente a la cámara ni se desnuda de forma íntegra: "No soy una estrella del porno y no tengo encuentros con gente. No me grabo teniendo sexo. Yo no hago eso".

Aunque asegura que se siente "cómoda" haciendo ese trabajo tan explícito pero "no juzgo" a otros que si lo hacen. "La única razón por la que dije que soy una trabajadora sexual es porque mi principal fuente de ingresos proviene de mi OnlyFans. Y si las personas investigaran, se darían cuenta de que existen múltiples formas de trabajo sexual", sigue diciendo.

"He estado haciendo esto durante casi un año entero y me encanta mi trabajo. No hay absolutamente nada ni nadie que pueda decir algo para hacerme querer conseguir un trabajo diferente en este momento", declara.

Para terminar diciendo: "Sé que probablemente estés pensando: '¿Cómo diablos eres una trabajadora sexual si mantienes (tus pecho) censurados?' Pero confía en mí, tengo mis formas".