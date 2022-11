Al dispararle en su coche: Denise Richards explota ante un comentario que lamentaba que saliera ilesa

Denise Richards ha sufrido una de las experiencias más aterradoras de su vida cuando se cruzó en la carretera con un hombre que llegó a disparar a su coche.

La actriz iba de camino al rodaje de su nueva película en Los Angeles en su propio vehículo conducido por su marido, Aaron Phypers. Entonces la pareja se topó con un hombre que los increpó mientras conducían. Aquí tienes todos los detalles de los sucedido.

Lo más grave de la situación fue cuando al llegar a su destino se dieron cuenta que les habían llegado a disparar tras encontrar un balazo en la parte trasera de su furgoneta. Momento en el que Richards se quedó "conmocionada y aterrorizada".

Afortunadamente no hubo heridos en el altercado pero la actriz ha tenido que aguantar un comentario de lo más insensible que un usuario de Twitter dejó al saber que había salido ilesa.

Este comentario decía: "No me importa, espero que ella haya recibido un tiro rozándole el cuello honestamente". Aunque, actualmente este mensaje ya no se puede ver en la red social ya que incumple las reglas de Twitter.

Lo que sí se puede seguir leyendo es la respuesta de Denise Richards quien no ha dudado en contestarle con estas contundentes palabras: "Gracias. Nunca le desearía mal a nadie. Lo que viví ayer con mi marido, no es que te importe. Fue la situación más aterradora en la que he estado. Lamento que un disparo no me haya rozado el cuello... gilipollas".

