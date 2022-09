Harry Styles NO escupió a Chris Pine, según el comunicado: "Una historia ridícula"

La última noticia que ha revolucionado internet relacionada con 'Don't Worry Darling', está protagonizada por el cantante Harry Styles y el actor Chris Pine después de que se viralizó un video que daba entender que la estrella de 'Watermelon Sugar' habría escupido al intérprete durante la presentación de la película en el Festival de Venecia.

Concretamente en el clip de vídeo se puede apreciar a Styles tomando asiento, mientras frunce los labios en dirección a Pine. Un movimiento muy rápido que da lugar a malentendidos pues el actor justo decide dejar de aplaudir y mirar hacia su regazo con incredulidad, tras la entrada de este. Unas acciones que sugieren la comentada ofensa.

Desde entonces, se ha generado un importante debate en las redes sociales, con miles de usuarios intentando responder con veracidad al exponer la estampa vista desde diferentes ángulos Además, de generar una inagotable cantidad de memes y recursos humorísticos sobre la surrealista escena. El representante de Pine ha decidido terminar con la polémica a través de unas declaraciones oficiales para People.

"Esta es una historia ridícula, una completa invención y el resultado de una extraña ilusión online que es claramente engañosa y permite especulaciones tontas", explicaba el representante.

"Para que quede claro, Harry Styles no le escupió a Chris Pine. No hay nada más que respeto entre estos dos hombres y cualquier sugerencia de lo contrario es un intento descarado de crear un drama que simplemente no existe".

Por su parte, fuentes de la organización del Festival de Venecia afirman que no hubo ningún incidente previo entre ellos, durante la presentación del largometraje. Por lo que se da a entender que este momento viral solo ha sido un malentendido.

Olivia Wilde también desmentía su enfrentamiento con Florence Pugh

'Don't Worry Darling' es el penúltimo estreno de Warner Bros de este año. La compañía se ha visto obligada a reducir la inversión de sus lanzamientos en cine hasta el próximo año tras sufrir pérdidas millonarias con la fusión de HBO Max y Discovery +. Los rumores constantes sobre el clima de tensión que hay tras la cinta de Olivia Wilde son un nuevo agravante que da mala imagen a la distribuidora.

La directora se ha mantenido firme en contra las especulaciones que afirman su mala relación con la protagonista de su película, Florence Pugh. Un rumor que muchos han seguido reafirmando, pues no posaron juntas en la alfombra roja de Venecia, ni se abrazaron ni se miraron después de que terminase la proyección y el público las ovacionara.

Olivia Wilde y Florence Pugh | Getty

Se dice que la relación de Wilde con Harry Styles mientras estaba casada, la falta de gestión durante el rodaje y las mentiras de la directora a la actriz habría generado esta crispante situación. Ambas han decidido no dar pie al tema, aunque en cierto qué Pugh no ha hecho promoción del filme en sus redes sociales, mientras que Wilde siempre ha alabado el trabajo de la actriz en su cinta.

"No puedo decir con palabras lo honrada que me siento de tenerla como nuestra protagonista", alegaba Wilde durante su intervención cuando se le preguntó sobre la ausencia de la actriz. "Internet se alimenta a sí mismo. No siento la necesidad de contribuir a eso, creo que está suficientemente bien nutrido".

