Gwyneth Paltrow ha revelado que estuvo a punto de rechazar el papel de Viola de Lesseps en Shakespeare in Love, una decisión que habría cambiado por completo su trayectoria profesional. El motivo fue el profundo impacto emocional que arrastraba tras su ruptura con Brad Pitt, con quien había mantenido una relación muy mediática durante los años 90.

Paltrow y Pitt comenzaron su romance tras protagonizar juntos Seven y llegaron a comprometerse, antes de poner fin a su relación en 1997. Apenas un año después, a la actriz le llegó la oferta para interpretar a la amante ficticia de William Shakespeare en la película dirigida por John Madden, junto a Joseph Fiennes.

Gwyneth Paltrow y Joseph Finnes en 'Shakespeare in love' | Cordon Press

Sin embargo, en un primer momento decidió rechazarla. En declaraciones a OK!, Paltrow ha confesado que no se sentía preparada emocionalmente: "Lo dejé pasar porque estaba sufriendo un terrible desamor y sentía que no podía hacer mucho", explica.

Gwyneth Paltrow y Brad Pitt cuando eran pareja en losa años 90 | Cordon Press

Afortunadamente, la actriz reconsideró su decisión tras volver a leer el guion: "Lo volví a leer y pensé: '¿Estoy loca? Tengo que hacer esta película'", ha recordado. Ese cambio de opinión resultó decisivo: su interpretación fue ampliamente aclamada por la crítica y le valió para llevarse el Oscar a Mejor Actriz al año siguiente, cuando tenía solo 26 años.

Paltrow también ha reconocido que el impacto del premio fue difícil de asimilar a tan corta edad: "Fue realmente extraño. Me sentí perdida. No sabía realmente qué significaba ni qué se suponía que debía hacer después", confiesa.

Gwyneth Paltrow tras ganar el Oscar por 'Shakespeare in Love' como Mejor Actriz | Gtres

Más allá del reconocimiento académico, la actriz ha reflexionado sobre cómo Shakespeare in Love transformó su vida y su estatus en la industria: "Simplemente me cambió la vida. Creo que uno pasa a un hemisferio donde se le reconoce", explica, señalando que aquel éxito la situó definitivamente en otra dimensión de fama.