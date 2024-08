Los guionistas de Deadpool y Lobezno hablan del cameo que rechazó Robert Downey Jr. y su motivo: "Fue el único no"

Poco más hay que descubrir sobre Deadpool y Lobezno. La tercera entrega ha unido a una gran cantidad de personajes y cameos, que ha sido el aspecto más comentado de la película, pero aún hay detalles que nos sorprenden. Precisamente, por aquellos que finalmente no aparecieron.

A las sorpresas de Channing Tatum, Chris Evans, Jennifer Garner o Henry Cavill, estuvo a punto de unirse Robert Downey Jr.

El actor volverá a Marvel, pero como Doctor Doom y enemigo de Los Vengadores, aunque podría haberlo hecho en Deadpool y Lobezno. Finalmente, descartó su papel y, ahora, los guionistas de la cinta han revelado los motivos.

Chris Hemsworth como Thor y Robert Downey Jr. como Iron Man en 2013 | Cordon Press

"Queríamos que hiciera un cameo. Habíamos escrito esa escena con Happy Hogan (Jon Favreau) y Tony Stark" dijeron Rhett Reese y Paul Wernick a IndieWire. La escena en cuestión se desarrollaba en el comienzo de cuando Deapool usa la máquina del tiempo de Cable para saltar entre líneas temporales para presentarse como candidato a un puesto en los Vengadores. Deadpool tiene una reunión con Happy Hogan quien lo rechaza porque Deadpool. La idea original era que también estuviera Tony Stark.

Ryan Reynolds y Hugh Jackman en una escena de Deadpool y Lobezno | Marvel Studios

"Entre bastidores, no sabíamos nada sobre lo de Doctor Doom", añadieron. "Y no había forma de que él hiciera ambas cosas. Y entonces dijimos: Oh, Downey no le dice no a Ryan Reynolds, ¿verdad? Nadie le dice que no a Ryan Reynolds. Y Ryan le metió mucha presión. Escribimos escenas y Downey las leyó, pero lo que no sabíamos detrás de eso era lo del Doctor Doom", desvelaron.

Robert Downey Jr. anunciando su papel de Victor Von Doom | Getty Images

Finalmente, el actor rechazó el cameo: "Fue el único no que hemos recibido".

"Creo que Marvel tenía este as en la manga y está a punto de regresar con este personaje diferente. Entonces, ¿que sea Tony Stark sabiendo que el Doctor Doom vendría después de esto? Simplemente no tenía sentido", explicaron.