Jeremy Renner asegura que Robert Downey Jr. no les dijo nada de su vuelta a Marvel: "Vaya hijo de puta"

Jeremy Renner y Robert Downey Jr. han sido pilares fundamentales del Universo Cinematográfico de Marvel desde sus inicios. Renner, en su papel de Ojo de Halcón, y Downey como Iron Man, han colaborado en múltiples películas, comenzando con Los Vengadores en 2012. Esta exitosa colaboración ha sido crucial para el desarrollo de la franquicia y ha forjado una fuerte amistad entre ambos actores.

Recientemente, se anunció que Robert Downey Jr. regresará al UCM, asumiendo el papel del villano Doctor Doom. Esta noticia ha generado un gran revuelo entre los fans y dentro de la comunidad de Marvel.

Robert Downey Jr. anunciando su papel de Victor Von Doom | Getty Images

Jeremy Renner, en una reciente entrevista con US Weekly, ha confesado que la noticia le ha tomado por sorpresa: "¡No! No tenía idea. Vaya hijo de puta, no me dijo nada".

Renner ha seguido hablando del tema, contando que pese a haberle recriminado que no les dijera nada a los "6 vengadores originales", está entusiasmado por verlo en su nuevo proyecto:

"Somos buenos amigos. Está el chat de la familia de los Vengadores. Los seis originales. No dijo ni pío. Me conecté a Internet y comencé a hablar por teléfono como diciendo: '¿Qué está pasando? ¿Nos has estado ocultando esto todo el tiempo?'. Es una noticia emocionante. Estoy muy, muy emocionado por ello".

Jeremy Renner y Robert Downey Jr. | Getty

Las declaraciones de Renner destacan no solo la sorpresa sino también la emoción y el entusiasmo por el regreso de Downey al UCM. Los fans ahora especulan que este regreso podría abrir la puerta para que Renner vuelva a ponerse el traje de Ojo de Halcón en futuras películas.

Desde su accidente, Renner no ha retomado su papel, pero con Downey de vuelta, la expectativa por ver a los dos actores juntos de nuevo en pantalla aumenta significativamente.