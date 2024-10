Francis Ford Coppola defiende el Joker de Lady Gaga y Joaquin Phoenix en medio de las encarnizadas críticas

Joker: Folie à Deux, la secuela del aclamado Joker de 2019, dirigida nuevamente por Todd Phillips, ha estado recibiendo duras críticas desde su estreno. A pesar de que la primera película fue un éxito rotundo tanto en taquilla como en la temporada de premios, su secuela parece no haber logrado el mismo impacto.

Las críticas de los medios especializados han sido mixtas, algunas destacando su falta de originalidad en comparación con la primera entrega, y el público ha mostrado también un descontento general. A menudo se menciona que, aunque visualmente impactante, la trama no ha convencido a muchos, culminando con un final confuso e inesperado a partes iguales, lo que ha generado una respuesta tibia en la taquilla inicial. Las expectativas eran altísimas, pero el filme parece estar luchando por encontrar su lugar.

Lady Gaga y Joaquin Phoenix en Joker: Folie à Deux | Warner Bros.

Ante este panorama, el legendario director Francis Ford Coppola ha salido a defender a Phillips. A través de sus redes sociales, Coppola ha expresado su admiración por el trabajo del director y ha felicitado la nueva entrega de Joker. "Las películas de Todd Phillips siempre me sorprenden y las disfruto a fondo. Desde el maravilloso Resacón en las Vegas, siempre está un paso por delante de la audiencia y nunca hace lo que se espera. ¡Felicidades al Joker: Folie à Deux!", ha comentado el director de El Padrino.

Francis Ford Coppola en Cannes | Getty Images

Además, Francis Ford Coppola también se ha mostrado halagado por el hecho de que la dirección de fotografía de la película, a cargo de Lawrence Sher, se haya inspirado visualmente en One From the Heart, uno de los filmes más personales de Coppola.

Lo interesante es que esta defensa llega en un momento muy oportuno, ya que Coppola está enfrentando una situación similar con su propia película, Megalopolis, que ha sido igualmente controversial. Después de muchos años de producción y expectativas, Megalopolis ha tenido un recibimiento polarizado, con algunos críticos elogiando su ambición, mientras que otros señalan fallos en su ejecución.

Adam Driver en Megalópolis, de Francis Ford Coppola | American Zoetrope

La película ha sido descrita como un riesgo artístico enorme, lo que refleja la tendencia de Coppola a romper con lo convencional, un rasgo que comparte con Phillips, quien se ha arriesgado convirtiendo Joker: Folie à Deux en un musical. Ambos directores han demostrado ser figuras que no temen tomar riesgos creativos, incluso si esto significa enfrentarse a la crítica.

Lo que podría haber sido una rivalidad en busca del primer puesto en la taquilla, dado que Joker: Folie à Deux y Megalopolis de Coppola se estrenaron casi simultáneamente, se ha convertido en una inesperada alianza en defensa de la originalidad en el cine. Ambos cineastas, a pesar de enfrentar duras críticas, se han mantenido fieles a su visión artística.