Chris Rock carga contra Amber Heard en medio del juicio con Johnny Depp: "Creed a todas menos a ella"

El juicio más polémico de Hollywood en las últimas décadas ha provocado todo tipo de reacciones en los rincones de la industria cinematográfica. Así, hay estrellas que apoyan a Johnny Depp y otras que están del lado de Amber Heard.

Por el momento, parece que el actor ha dado un vuelco a su popularidad y ahora cuenta con un mayor número de fans, aunque todavía quedan semanas para que se sepa el veredicto de esta batalla legal.

De este modo, mientras actores como Jason Momoa han dado indicios de simpatizar con Johnny Depp, otros han sido más tajantes y han cargado públicamente contra la actriz de 36 años.

Así, el último en referirse a este hecho ha sido Chris Rock, quien cada vez esconde menos sus pullas hacia Will Smith casi dos meses después de recibir un bofetón en los pasados Oscar. Pero ahora, su objetivo ha sido Amber Heard, y no se ha cortado con sus declaraciones.

Chris Rock en los Oscar tras el bofetón de Will Smith | Gtres

"Creed a todas las mujeres excepto a Amber Heard", dijo el cómico en su show en Londres según ha recogido Vanity Fair. "¿Qué c*ño le pasa? ¡Se cagó en su cama! Ella está bien, pero no está cagando bien", exclamó Rock sobre el supuesto incidente de las heces donde Johnny Depp afirma su exmujer defecó en su cama tras una discusión a modo de venganza.

Incluso, el actor cuenta con el testimonio de su chófer, quien aseguró que la intérprete le confesó haberlo hecho como "una broma pesada", tal y como puedes ver en el vídeo de arriba junto a otras acusaciones.

"Una vez que cagas en la cama de alguien, eres culpable de todo. ¿Qué c*jones está pasando ahí? Y tuvieron una relación después de eso. Debe de tener un c*ño increíble. He estado con algunas z*rras locas, pero maldita sea", comentó de forma polémica Rock.

Amber Heard durante una sesión del juicio contra Johnny Depp | Gtres

Amber Heard niega las acusaciones sobre las heces

Por su parte, a comienzos de semana, Amber Heard negó que fuera ella quien defecó sobre la cama de su exmarido: "En primer lugar, no creo que sea divertido. No estaba de humor para bromear. Mi vida se estaba desmoronando. Me acababan de atacar en mi 30 cumpleaños. No fue un momento divertido y no creo que sea gracioso, punto. Eso es asqueroso".

Tras ello, culpó a los perros del su exmarido, dos yorkshire, diciendo que consumieron drogas: "Uno había comido la marihuana de Johnny cuando era un cachorro y tuvo problemas de control intestinal durante toda su vida".

Seguro que te interesa:

'Piratas del Caribe 6' estaría considerando el regreso de Johnny Depp como Jack Sparrow