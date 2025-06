Ezra Miller reaparece y rompe su silencio sobre el "calvario" que ha vivido: "Me ha cambiado profundamente"

Después de dos años lejos del ojo público y entre múltiples controversias, Ezra Miller ha reaparecido en Italia durante el Filming Italy Sardegna Festival y ha hablado por primera vez sobre lo que llama su "calvario".

Miller fue protagonista de varias polémicas entre 2020 y 2022, incluyendo agresiones físicas, arrestos por mal comportamiento en Hawái y acusaciones de manipular a menores. Además ha enfrentado cargos por robo en Vermont.

En 2022, reconoció tener problemas de salud mental, pidió disculpas y buscó tratamiento. Desde entonces ha mantenido un perfil bajo hasta ahora.

La estrella de Animales Fantásticos ha mostrado su agradecimiento por el apoyo recibido y reconoce haber atravesado una etapa profundamente difícil, marcada por crisis personales y conflictos legales.

Tiziana Rocca, Ezra Miller y Milla-Alexia en la alfombra roja del Filming Italy Sardegna Festival | Gtres

"He pasado por un calvario… y eso me ha cambiado profundamente", ha dicho Miller. "Cuando alguien pasa por eso, también empieza a reconocer el dolor en los demás. Ya no puedes mirar a alguien en crisis sin verte un poco a ti ahí".

Ezra ha contado que ahora valora mucho más las conexiones humanas reales que lo superficial del mundo del espectáculo.

Miller no se ha dejado nada en el tintero y ha explicado que sigue en tratamiento, cuidando de su salud mental y trabajando en sí misme: "Estoy en compromiso con mi proceso de sanación".

También ha dado las gracias por la gente que le ha ayudado en sus momentos más oscuros: "Algunas personas me ofrecieron amor sin pedir nada a cambio, y eso lo cambió todo para mí".

Esta reaparición ha sido la primera vez que ha hablado, aunque ya sorprendió recientemente con una fugaz visita al Festival de Cannes, donde apoyaba a la directora Lynne Ramsay, quien dirigió la película que dio fruto a su mejor actuación, Tenemos que hablar de Kevin.

Como es habitual en Miller no ha dejado indiferente a nadie y ha lucido tres looks con un toque único y llamativo.